Тяжкохвора Шеннен Доерті розповіла, як воює з раком

Зірка серіалу "Всі жінки - відьми" Шеннен Доерті розповіла, як проходить її лікування від раку четвертої стадії і які прогнози дають лікарі.

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Шеннен Доерті розповіла про те, як бореться з раком / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Легендарна американська актриса, зірка серіалу Charmed (на українському ТБ демонструвався під назвою "Всі жінки - відьми") Шеннен Доерті розповіла для подкасту Let's be Clear, як проходить її лікування від онкологічного захворювання четвертої стадії і які прогнози дають лікарі, повідомляє портал Pagesix.

"Я завжди говорю про те, що нам просто потрібно витримати ще три-п'ять років. Тоді буде Т-клітинна терапія або буде щось інше. З'явиться набагато більше варіантів, які допоможуть протриматися ще п'ять років. Тоді, після цих п'яти років, з'явиться купа інших варіантів, і врешті - решт знайдеться ліки", - говорить актриса.

Доерті каже, що зараз використовує звичайний формат лікування і намагається зробити все можливе, щоб воно їй допомагало. Однак, коли з'явиться більш дієве, актриса напевно вона спробує.

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"Я їду верхи на цих конях, щоб дістатися до нового комплекту коней, і я намагаюся зробити так, щоб той, на якому я зараз, прослужив якомога довше", - підсумувала Доерті.

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