Тяжкохвора Шеннен Доерті розповіла, як пережила зради чоловіка

Коли Шеннен Доерті зробили онкологічну операцію, вона і її чоловік Курт Ісварієнко подали на розлучення. Актриса розповіла, що справа в його зрадах

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Шеннен Доерті розповіла про зради чоловіка / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Відома актриса і зірка серіалу "Всі жінки - відьми" Шеннен Доерті у різдвяному випуску свого подкасту розповіла про те, як перенесла зраду свого чоловіка Курта Ісварієнка і подальше розлучення, пише портал People.

Справа в тому, що актриса лікується від раку протягом останніх восьми років. Вперше рак молочної залози у Догерті діагностували в 2015 році, а в лютому 2020 року вона дізналася, що у неї 4 стадія раку грудей. У червні вона виявила, що рак також поширився на мозок. Після цього їй зробили операцію з видалення пухлини в голові.

Приблизно в той час, коли Шеннен Доерті зробили операцію, вона та її чоловік Курт Ісварієнко подали на розлучення. Пізніше актриса розповіла, що той зраджував їй протягом багатьох місяців.

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"Цього року ми неймовірно вдячні за те, що ми тут і можемо проводити час з людьми, які завжди поруч з нами, які не покидають нас, які беззастережно люблять нас, які мають ті ж самі переконання, мораль і стандарти і які мають характер. Я дуже вдячна за те, що можу бути тут. Але, незважаючи на все це, я знайшла. Я, власне, говорила собі це минулої ночі: "Боже, здається, я починаю жити найщасливішою версією себе", ‒ сказала артистка.

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