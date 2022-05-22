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Як виглядає танцюючий килим з Kalush Orchestra без маски - МС КилимМен в реальному житті

22 травня 2022, 05:10

Найзагадковіший персонаж Євробачення-2022 розкритий!

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Як виглядає килим з Kalush Orchestra - МС КилимМен в реальному житті / instagram.com/kalush.official

Гурт Kalush Orchestra підкорив міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2022 не тільки завдяки своєму неймовірну таланту і проникливому номеру. Не останню роль в цьому зіграли і сценічні образи артистів. Так світовій аудиторії миттєво полюбився КилимМен - танцюрист гурту, виконуючий брейкданс.

Його головною особливістю є цілісний костюм, що імітує орнамент килима, і чорні окуляри, що приховують очі артиста. Хто ж ховається під маскою енергійного і пластичного Килима?

На Євробаченні цю роль грав популярний танцюрист, бі-бой і блогер з Прикарпаття Влад Курочка. Він підмінив справжнього МС КилимМена, поки той служить в територіальній обороні ЗСУ.

Владу Курочці 23 роки, він родом з Коломиї. У 2016 році взяв участь у 9 сезоні шоу Танцюють всі, де посів друге місце. Після цього танцюрист зайнявся викладанням азів бі-бойського мистецтва дітям і веденням особистого блогу.

Після участі Курочки в Євробаченні-2022 його популярність різко зросла - фанатки КилмМена версія 2.0 просто засипають танцюриста сердечками в соціальних мережах.

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Влад Курочка замінив справжнього МС КилмМена на Євробаченні-2022 / instagram.com/vlad_tsipa

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Раніше в мережі з'явилися рідкісні знімки лідера гурту Kalush Orchestra Олега Псюка без фірмової рожевої панамки.

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