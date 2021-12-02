Голлівудського музичного продюсера і його дружину розстріляли в їхньому власному будинку - жінка померла

Кларенс Авант з дружиною Жаклін стали жертвами збройного пограбування / gettyimages.com

Музичний і кінопродсер, "Чорний Хрещений батько " соулу і рок-н-ролу Кларенс Авант і його дружина стали жертвами грабіжників.

Про це повідомляє CNN з посиланням на шефа поліції Беверлі-Хіллз Марка Стейнбрука.

За попередніми даними інцидент стався 2 грудня. У поліцію подзвонили сусіди продюсера, повідомивши, що чули постріли в його будинку. Коли патрульні прибули на місце злочину, дружину Аванта, Жаклін, вже забрала швидка допомога. На жаль, медики не змогли врятувати жінку, і вона померла від кульових поранень.

Сам Авант, який під час збройного нападу, як і його охоронці, також знаходився в будинку, не постраждав.

Шеф поліції Беверлі-Хіллз Маркс Стейнбрук припускає, що проникнення грабіжників в будинок було не випадковим, злочинці діяли за наводкою, але ця версія поки в розробці.

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Кларенс Авант - один з тих, хто стояв біля витоків музики R&B і соулу. За свої заслуги продюсер отримав зірку на Голлівудській Алеї слави, і також в травні 2021 року був включений в Зал слави рок-н-ролу. Жаклін 'Джекі' Авант була відомою меценаткою і займалася благодійністю. Кларенс і Джекі були в шлюбі з 1967 року.

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