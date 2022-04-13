Трагедія в родині Alyona Alyona - рашисти вбили кума артистки

Рашисти вбили кума Alyona Alyona / instagram.com/alyona.alyona.official

Українська реп-виконавиця Alyona Alyona (Альона Савраненко) поділилася з фанатами жахливою новиною - війна вкрала у неї близьку людину.

На її сторінці в Instagram з'явилося повідомлення про те, що російські окупанти вбили її кума. Подробиць смерті артистка розкривати не стала, також не показала його фото.

Відомо лише те, що чоловік захищав Україну під час війни, і віддав життя заради Батьківщини.

"Від сьогодні дня мій кум на небі. Він мужньо захищав Україну. Батьки дали йому життя, а рашисти забрали. Нехай горять в пеклі", - поділилася Савраненко.

/ instagram.com/alyona.alyona.official

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Раніше українська модель, учасниця шоу Супермодель по-українськи Саша Литвин показала знищений рашистами батьківський будинок під Києвом.

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