Тоня Матвієнко вперше розкрила, від кого народила в 17 років

Артистка розкрила подробиці знайомства і стосунків із першим чоловіком.

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Тоня Матвієнко висловилася про батька її старшої доньки Уляни / колаж: Главред, фото: instagram.com/tonya_matvienko

Українська співачка Тоня Матвієнко - мама двох дочок, старша з яких з'явилася на світ, коли артистці було 17 років. Сьогодні Уляні 25, і особистість її батька її мама, так само як і подробиці свого шлюбу з ним, весь цей час ретельно приховувала.

Лише нещодавно, в ефірі Нашого Радіо, Матвієнко розповіла, якими були її стосунки з батьком її першої дитини. Познайомилися вони через спільного друга, коли чоловікові було 23 роки, а Тоні всього 16.

Між закоханими швидко спалахнули почуття, і вагітність співачки хоч і стала сюрпризом, але була бажаною для обох. Матвієнко і тато Уляни були в шлюбі 10 років, і розлучилися не на найкращій ноті. Раніше артистка не раз зазначала, що все ще має образу на екса.

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"У мене був однокласник, він мене познайомив зі своїм другом, і я вийшла за нього заміж — це мій перший шлюб був. Я народила дитину, і він каже: "Блін, Тоню, я тебе все життя любив". Кажу: "Так чого ти не сказав?" А він каже: "А я боявся", - розповіла Тоня Матвієнко.

Хто така Тоня Матвієнко? Тоня Матвієнко (Антоніна Петрівна Гончар) - українська співачка, Заслужена артистка України (2021). Молодша донька співачки Ніни Матвієнко. Посіла друге місце в першому сезоні проєкту "Голос країни". Відома своїм оригінальним тембром голосу.

Тоня Матвієнко - останні новини:

Раніше Арсен Мірзоян відверто заговорив про зради в шлюбі з Тонею Матвієнко. Артист зізнався: і він, і його дружина дуже ревниві, але у них є свій спосіб справлятися з цим.

Також Тоня Матвієнко розповіла, чи відпустить Арсена Мірзояна, який активно займається волонтерством і дає благодійні концерти, на фронт.

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