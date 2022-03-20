Регіна Тодоренко вагітна: ведуча випадково показала величезний живіт

Регіна Тодоренко / скріншот

Українська співачка і телеведуча Регіна Тодоренко, яка живе в Москві, чекає другу дитину.

Знаменитість чекає другу дитину від російського співака Влада Топалова. Фанати Тодоренко вже давно підозрювали, що артистка носить під серцем малюка.

Однак сама Регіна вирішила кілька місяців цю тему не коментувати.

Тодоренко є членом журі шоу Маска, яке виходить в Росії, і випадковим чином засвітила там величезний живіт.

Пізніше з'явилися фото зі зйомок шоу, де артистка постала в обтягуючій сукні тілесного кольору. Таке вбрання чітко підкреслював її кругленький живіт.

Поява на світ другої дитини Регіни і Влада очікується в кінці весни або на початку літа. Стать майбутнього малюка поки залишається в секреті.

В Instagram Тодоренко нічого не коментує, тільки показала фото з сином і написала: "П'ятки на п'яточка".

Регіна Тодоренко народилася в Україні в місті Одеса. Була учасницею Фабрики зірок і працювала з Наталією Могилевською.

Довгий час вела програму Орел і решка. Незабаром переїхала в Росію і вийшла заміж за Влада Топалова.

З початку вторгнення російських військ в Україну Тодоренко вирішила мовчати. Вона ні словами не говорить про війну і продовжує розповідати в соцмережах про своє життя, в той час, як її батьки в небезпеці живуть в Одесі.

Багато колег розкритикували Тодоренко за її позицію мовчати про вторгнення Путіна в Україну.

Раніше повідомляли, що український репер і продюсер Потап (Олексій Потапенко) відреагував на останні події війни в Україні.

Зокрема, на новини про можливе вторгнення в нашу країну військ Білорусі для підтримки Росії. І назвав глав обох держав-президента РФ Володимира Путіна і самопроголошеного лідера РБ Олександра Лукашенка старичками, схильними до маразму і деменції.

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