"Прийняла найкрасивіше рішення у житті": Наталія Могилевська заінтригувала великими змінами

Привітання з Трійцею вийшло у артистки з сюрпризом.
Народна артистка України, співачка і продюсерка Наталія Могилевська раніше розповідала про бажання усиновити дитину - зараз вона перебуває в серйозних, стабільних стосунках з чоловіком, з яким, схоже, не проти створити сім'ю.
І якщо раніше думка про усиновлення була чимось з розряду мрії, то зараз, ймовірно, Могилевська перейшла від слів до дій.
На своїй сторінці в Instagram артистка привітала шанувальників зі святом Трійці і заінтригувала незвичайною новиною. Подробиці вона пообіцяла повідомити пізніше, проте це не завадило армії шанувальників будувати припущення.
"Сьогодні я прийняла одне з найкрасивіших рішень у житті.Скоро ви про все дізнаєтесь", - написала вона в підписі до фото, на якому вона виглядає загадковою, але дуже щасливою.
У коментарях фанати практично одноголосно вирішили, що мова йде саме про усиновлення. Вони бажають Могилевській сил, удачі і щастя, яке б рішення вона насправді не прийняла:
"Мені теж здалося, що ви скоро станете мамою для когось!!!!!❤️❤️❤️"
"Теж здається, що мова йде про усиновлення".
"Мені здається, що ви всиновите дитинку❤️"
"Мені здається, що ви когось візьмете на всиновлення ❤️"
"Може вирішили усиновити дитинку!"
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Раніше український продюсер Михайло Ясинський висловився про скандальний кліп Наталії Могилевської, який зняла співачка в зруйнованій Бучі.
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