Тіна Кароль показала 15-річного сина-красеня і розговорилася з фанатами

Легендарна співачка Тіна Кароль показала 15-річного сина Веніаміна і розповіла, коли він приїде з Великої Британії в Україну.

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Тіна Кароль показала свого 15-річного сина Веніаміна / колаж Главред, фото УНІАН та Instagram

Легендарна українська попспівачка Тіна Кароль потішила армію своїх фанатів рідкісними сімейними знімками. Зокрема, виконавиця в Instagram розповіла про свого 15-річного сина Веніаміна, який уже багато років навчається і живе у Великій Британії.

Артистка опублікувала фото того, як вона з помітно старшим Веніаміном спілкується за допомогою відеозв'язку. Також Кароль каже, що скоро син приїде в Україну - відвідати її.

"Скоро приїде", - сказала артистка.

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Далі Кароль також розговорилася щодо того, чи робила пластичні операції. Зокрема, виконавиця каже, що підтримує свою зовнішність тільки завдяки процедурам з догляду. Кароль додала, що замислювалася про пластичні операції, однак вона боїться довіритися лікарям.

"Тільки догляд. Ніякої операції. Думки бувають, але я перфекціоніст і боюся довіритися", - розповіла вона.

Хто така Тіна Кароль? Тіна Кароль (справжнє ім'я - Тетяна Ліберман) - українська співачка й актриса, телеведуча. Народна артистка України (2017), солістка Ансамблю пісні і танцю ЗСУ. Лауреатка пісенного конкурсу молодих виконавців "Нова хвиля 2005". З піснею "Show me your love" представляла Україну на "Євробаченні 2006", де посіла сьоме місце.

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Нагадаємо, раніше Тіна Кароль придбала квартиру на Івано-Франківщині для сім'ї 9-річного Єгора, який вів щоденник, перебуваючи з рідними в окупованому і зруйнованому Маріуполі.

А також Тіна Кароль у день свого весілля і вінчання з чоловіком і продюсером Євгеном Огіром (трагічно рано померлим) показала на своїй сторінці в Instagram зворушливий кадр із сімейного архіву.

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