Тімур та Інна Мірошниченко розсекретили, скільки дітей планують завести

Подружжя вже виховує трьох малюків, але мають ще більш амбіційні плани. Інна зауважила, що з таким чоловіком, як Тімур, нічого не страшно.

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Інна Мірошниченко розповіла, скільки дітей планує завести з "татом року" Тімуром Мірошниченко / колаж: Главред, фото: Прес-служба

5 листопада у Києві відбулась церемонія нагородження всеукраїнської премії "Тато року 2023". Переможців у кожній з восьми номінацій, серед яких Тато-волонтер, Тато-військовий, Тато-діяч культури, Тато-медик, Тато-інфлюенсер, Тато-комунальник, Тато-освітянин, Тато-бізнесмен протягом місяця обирали онлайн всі охочі, а також експертне журі.

Ведучий "ЖВЛ представляє", що виходить щодня о 9:15 на каналі 1+1 Україна, Тімур Мірошниченко в цьому році отримав спеціальну премію "Тато року" – вибір редакції. Організатори розповіли, що відзначили Тімура, тому що він своїм прикладом показує та надихає багатьох батьків на усиновлення в Україні.

Сам ведучий не зміг бути присутнім на премії, тож записав вітальне відео: "Надзвичайно приємно отримати цю нагороду. Величезне спасибі за вибір. Я думаю, що ця нагорода присвячується всім татам, які вже давно зрозуміли, що між мамою і татом немає жодної різниці для дитини, в першу чергу. Тому ми маємо вміти все, любити безмежно і цінувати. Дякую!"

відео дня

Нагороду для чоловіка на церемонії отримала його дружина, адвокатка і блогерка Інна Мірошниченко: "Для мене і для всіх, напевно, найважливіша якість у тата – це здатність безумовно любити свою дитину, дозволяти їй помилятися, не відповідати очікуванням, дозволяти бути не такою, як ти хотів би чи хтось хотів би, дозволяти бути незручною, плаксивою, неслухняною, але коханою дитиною. Коли тато показує це все дитині, потім вона виростає щасливим, реалізованим, незакомплексованим дорослим.

Це задача не тільки тата, а й мами, створити всі умови для того, щоб дитина могла проявлятися, бути різною, аби потім просто вирости і у 15 років сказати, а нащо мені ця підліткова криза, якщо я вже це все прожила? Тому я дуже вдячна за увагу до моєї сім’ї, до мого чоловіка. Якби не такий чоловік як Тімур, я напевно і про першу дитину б не подумала.

У нас зараз троє і ми йдемо на четверту дитину. На днях я сказала чоловіку: "У нас буде шестеро дітей", він запитав чи зараз вже купувати автобус, чи пізніше. Коли поруч такий тато, жінка готова на все: народжувати, всиновлювати, любити, обіймати і дарувати тепло. Дякую всім татам, які сьогодні номіновані, які отримують нагороди, за те, що вони є, завдяки вам є ваші класні дружини, ростуть ваші класні діти, і надихаються наші класні українці".

Тімур Мірошниченко разом з дружиною виховують трьох дітей: 5-річну Мію, 3-річного Марка та 2-річного Марселя, якого всиновили кілька місяців тому.

Нагадаємо, для Тімура Мірошниченка це вже друга нагорода "Тато року" - першу він отримав у 2021-му році.

Всеукраїнська премія "Тато року" була започаткована у 2019 році сайтом для батьків 4mama.ua (EdiMedia Ukraine) задля відзначення тат України, які трансформували образ батька на шляху усвідомленого батьківства та зробили його трендом сучасності.

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