"Шлюб - це важко": Катерина Кухар наважилася на відверте зізнання

Українська балерина поділилася чуттєвим відео на важливу тему.

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Кухар поділилася думками про складнощі в житті / Колаж: Главред, фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official/

Коротко:

Кухар розповіла, що для неї важко у житті

Балерина вважає, що головне завжди обирати себе

Вже більш ніж рік у Мережі активно обговорюють чутки про проблеми у стосунках прими-балерини і Народної артистки України Катерини Кухар з її чоловіком Олександром Стояновим.

Нове відео на сторінці в Instagram артистки лише "підігріло" увагу прихильників. На ньому Кухар позує в кадрі та кружляє на тлі різних локацій. Але зацікавило користувачів не це, а надписи на відео.

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"Керувати - це важко. Працювати на когось з 9.00 до 18.00 - важко. Але тобі обирати. Вчити рухи - важко, імпровізувати - важко. Тобі обирати", - йдеться у першій частині відео.

Далі балерина висловилась про більш особисте, а саме шлюб та самотність. Вона зазначила, що це важко, але кожен має самостійно обирати своє "важко" з розумом.

Кухар наголосила, що у кожної людини є свій шлях і свої виклики в житті. Головне - обирати себе.

Катерина Кухар - останні новини по темі

Нагадаємо, Главред писав, що балерина Катерина Кухар нещодавно заінтригувала своїх прихильників натяком на нову закоханість. Вона опублікувала відео, де кілька разів з'являвся чоловік, який зовсім не схожий на Стоянова.

Згодом у Мережі припустили, що її новим коханням може бути стиліст Олександр Левинський, з яким прима була знайома багато років. Що цікавіше, її чоловік Олександр Стоянов, схоже, схвалює вибір дружини. Адже поставив сердечко під відеороликом з Кухар та Левинським.

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Хто така Катерина Кухар? Катерина Ігорівна Кухар - українська артистка балету, прима-балерина Національного академічного театру опери та балету України імені Тараса Шевченка, народна артистка України. Керівник Київського державного професійного хореографічного коледжу, повідомляє "Вікіпедія".

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