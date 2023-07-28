'Є інша місія': Катерина Кухар зізналась, що їй пропонували посаду міністра культури

Зараз багато кандидатів, що намагаються дістатися влади всіма шляхами, зазначила Катерина Кухар.

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Катерина Кухар розкрила, що їй пропонували посаду міністра культури / колаж: Главред, скріншот: instagram/ekaterinakukhar_official/

Українська артистка балету Катерина Кухар розмістила допис у соцмережі про роздуми щодо майбутнього Міністерства культури та зізналась, що їй пропонували посаду міністра.

"Україна в очікуванні нового міністра культури. Знаю, що зараз багато кандидатів, що намагаються дістатися влади всіма шляхами. Задача №1: зберегти та акумулювати все найкраще, що є в українській культурі для передачі майбутньому поколінню, - написала Кухар у своєму Instagram.

У коментарях під дописом її фоловери написали, що підтримають Кухар та хотіли б, аби вона зайняла посаду нового міністра культури. Балерина зізналася, що їй вже пропонували цю роботу, проте вона відмовилась.

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Катерина Кухар розповіла нову можливу посаду / скріншот: instagram/ekaterinakukhar_official

Відставка Ткаченка з посади міністра культури

Нагадаємо, що 20 липня міністр культури Ткаченко подав у відставку. Ткаченко зазначив, що "і приватні, і бюджетні кошти під час війни на культуру не менш важливі, ніж на дрони, тому що культура – це щит нашої ідентичності й наших кордонів".

27 липня Рада ухвалила рішення та Ткаченка звільнили з посади міністра культури. "За" відставку міністра проголосував 321 депутат, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

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