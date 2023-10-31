Катерина Кухар заінтригувала змінами в особистому житті

Олександр Стоянов заяву прими-балерини не коментує.

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Катерина Кухар відписалася від Олександра Стоянова в соцмережах та натякнула на зміни / колаж: Главред, фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Українська прима-балерина, Народна артистка України та викладач Катерина Кухар сформувала балетну пару з прем'єром Національної опери України Олександром Стояновим в 2006 році. Через 2 роки вони стали жити в цивільному шлюбі.

Так вони жили до 2018 року - тоді Кухар і Стоянов узаконили свої стосунки і стали офіційно чоловіком і дружиною. Разом пара виховує двох спільних дітей - сина Тимура і доньку Анастасію.

Сім'ю Кухар і Стоянова багато хто вважає ідеальною, однак і в їх пару 2023 рік, схоже, привніс фатальні зміни - в мережі стали ходити чутки про те, що артисти розійшлися. Подружжя відписалося один від одного в соціальних мережах і перестало публікувати спільний контент. Наприклад, на сторінці Катерини в Instagram останній раз чоловік миготів в кінці літа, коли вона підводила підсумки.

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Зараз балерина у своєму блозі опублікувала неоднозначну сторіс. Вона показала, як виглядає після відвідування салону краси. Кадр вона супроводила підписом: "Коли у особистому житті жінки відбуваються зміни, вона йде до перукаря...". Також Кухар додала емодзі "тиші" з притиснутим до губ пальцем.

Які саме зміни відбуваються з Катериною, вона поки не оголошує.

Катерина Кухар відписалася від Олександра Стоянова в соцмережах і натякнула на зміни / instagram.com/ekaterinakukhar_official

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