Танцюрист-'втікач' Влад Яма раптово повернувся до Києва

Відомий український хореограф і танцюрист Влад Яма, який виїхав раніше в США, вперше з початку російського вторгнення повернувся в Україну.

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Влад Яма раптово повернувся до Києва / колаж Главред, фото УНІАН

Відомий український хореограф і танцюрист Влад Яма, який незадовго до повномасштабного російського вторгнення покинув країну і поїхав з сім'єю в Майамі (штат Флорида, США) під час війни в Україні, раптово повернувся до Києва. Він особисто повідомив про своє повернення, опублікувавши в Stories на своїй сторінці в Instagram знімок зі студії телеканал "1+1".

Причому Яма навіть для селфі натягнув на тіло футболку збірної України з футболу.

"Вдома", - коротко підписав знімок танцюрист.

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Яма зробив селфі в Студії "1 +1" / Instagram

Буквально через кілька годин Яма вирішив стати на захист ще одного зіркового "втікача" - репера і продюсера Потапа.

Танцюрист запостив в Stories скрин публікації користувача українського сегмента соцмережі Facebook, який обурювався великою кількістю новин про нібито розставання Насті Каменських і Потапа, про Світлану Лободу і в принципі про інших зірок в українських ЗМІ ‒ особливо після того, як Київ вночі в черговий раз був обстріляний російськими окупантами.

Цей пост Яма і прокоментував у Stories, проте з якоїсь причини вирішив пожартувати - і, здається, досить недоречно.

"Мені здається, деякі навіть думають, що Потап майже такий же небезпечний, як ракети (звичайно, ні)" — написав танцюрист (причому російською мовою).

Нагадаємо, раніше Ліліана Кудлай, дружина танцюриста Влада Ями, на своїй сторінці в Instagram розповіла, чому він не повертається на батьківщину в такий складний для неї період. Жінка зазначає - вони з чоловіком займаються волонтерством і допомагають співвітчизникам на "своєму фронті".

А питання, чому він не відправив сім'ю в безпечне місце, а сам потім не пішов воювати, Ліліана і назвала нетактовним, і натякнула на "свої причини", які можуть бути у кожного.

Буквально недавно Яма вплутався в черговий скандал, коли на своїй сторінці в Instagram написав, що знайшов в Майамі на смітнику валізу і хоче відправити її бійцям ЗСУ.

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