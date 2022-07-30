"Так і не встигла пожити для себе": Іван Ганзера розповів про сестру в російському полоні

Іван Ганзера розповів про порятунок сестри з російського полону / facebook.com/ivan.ganzera

Український співак, переможець 1 сезону шоу Голос країни, Іван Ганзера поділився з шанувальниками чудовою новиною: його сестрі вдалося втекти з російського полону.

Про це артист повідомляє на своїй сторінці в Facebook. Ольга з чоловіком зараз в Європі, але повернутися, скоріш за все, їм буде нікуди після перемоги України.

Однак, за словами Ганзери, після пережитого жаху окупації, його сестра налаштована позитивно, адже головне, що вони - живі. Решта все - дуже відносні цінності.

"Нарешті у мене гарні новини. Моя сестра з чоловіком вибралися з російського полону. Вони багато пережили. Голод, обстріли, та навіть побиття. Але зараз все позаду, і вони вже у безпечному місці. Скоріше за все їм не буде куди повернутися пісня нашої перемоги. Сподіваюся що Європа зустріне їх добрими людьми на шляху. Як сказала сестра - після пережитого вона тепер розуміє що жила не правильно. Працювали, будували. І тепер нічого не має. А життя вже пройшло. "Так і не встигла пожити для себе. Не жалкую ні за чим. Головне ми вижили. Ти не уявляєш як хотілося жити", - розповів співак.

Іван Ганзера розповів про порятунок сестри з російського полону / facebook.com/ivan.ganzera

У коментарях шанувальники Ганзера пишуть привітання зі щасливим звільненням:

"Господь вберіг. Тепер треба набиратися сил".

"Боже, яке щастя, що вони живі! Вітаю! Дуже радію за вашу родину!"

"Ваня, я радію за Твою родину. Світ не без добрих людей.. їй допоможуть. Хай Бог оберігає Вашу родину".

"Розділяємо вашу радість!)"

"Дай Боже здоров'я вам всім і мирного неба нам усім".

читайте такожПідтримала війну в Україні Аллегрову женуть зі сцени в РФ

Раніше грузинський актор і естрадний співак, Заслужений артист України Вахтанг Кікабідзе назвав війну геноцидом українського народу, а Зеленського "справжнім мужиком".

Український музикант і актор Сергій Бабкін піддавався критиці за те, що покинув Україну під час повномасштабної війни. Артист пояснив, чому опинився за кордоном.

Інші новини: