"Після "прильоту" почав заїкатися": Сергій Бабкін розповів, чому втік з родиною з України

Сергій Бабкін пояснив, чому поїхав за кордон / instagram.com/babkin_official

Український музикант і актор Сергій Бабкін піддавався критиці за те, що покинув Україну під час повномасштабної війни. Артист не став виправдовуватися за прийняте ним рішення, проте в інтерв'ю для Вікон пояснив, як вийшло так, що він з сім'єю опинився в Німеччині.

Зокрема Бабкін зазначив, що у нього не було планів залишати країну. Але перші вибухи 24 лютого, які вся сім'я зустріла в Харкові, змусили їх зібрати речі і виїхати до родичів у Дніпро.

Потім вони зупинилися в Кропивницькому, де в перший же день, рано вранці, прямо біля їх готелю прогримів потужний вибух. Тоді Сергій з дружиною прийняли складне рішення - рухатися до кордону України.

"Ми поїхали в напрямку на Молдову. Довго не зупинялись, але могли бути в дорозі максимум дев’ять годин, бо в нас троє дітей, троє котів, бабусі. Перша зупинка була в Румунії. Там наш старшенький син заплакав, обійняв нас і сказав, що дуже вдячний, що більше не чутиме вибухів. Після "прильоту" у Кропивницькому наш наймолодший почав заїкатись. І тільки два тижні тому він трохи оговтався", - розповідає Бабкін.

На сімейній раді було прийнято рішення їхати до Німеччини, так як у музиканта там багато друзів. "Коли ми були ще в Угорщині, то Сніжана подзвонила нашій добрій знайомій. Вона нам сказала, що буквально хвилину до нашого дзвінка розмовляла з німцем, який пропонував українцям свою трикімнатну квартиру. Тож ми все покидали в автівку й швидко поїхали в Німеччину. Там разом з нами жили 16 людей, теж із Харкова. Через деякий час потрібно було цю домівку віддавати, але хазяїн знайшов інші квартири для кожного з нас", - згадує артист.

Сергій Бабкін - багатодітний батько. Він виховує трьох дітей - Веселину, Артура і Єлисея. Крім того у нього є син Ілля від першого шлюбу. Також артист нещодавно переніс три складних операції на очах. Бабкін з командою подорожує світом з благодійними концертами, кошти зі збору він передає на благодійність - для ЗСУ та співвітчизників.

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Раніше стало відомо, що після невдалої втечі на початку березня з України в Молдову, онук Софії Ротару Анатолій Євдокименко опинився в Парижі.

Нагадаємо, російського поп-співака і закоренілого путініста Філіпа Кіркорова, який виступав в анексованому РФ Криму перед окупантами і називав їх "героями", не пустили до Молдови тамтешні прикордонники.

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