Син запроданки Корольової втік з РФ і кинув наречену-стриптизерку

Архип Глушко, за запевненнями матері, покинув країну-агресора виключно в освітніх цілях.

Архип Глушко втік з РФ до Японії / instagram.com/grek_grex

Єдиний син зрадниці Наташі Корольової та її недалекого чоловіка-путініста Тарзана Архип Глушко втік з рф. Навесні 20-річний хлопець втратив би "відведення" від мобілізації, так як закінчує університет.

Батьки Глушка-молодшого, які підтримують війну в Україні, не стали чекати, поки їх чадо заберуть в армію - нехай інші воюють та віддають свої життя за шалені військові амбіції царя країни на болотах.

Ці інформацію в інтерв'ю для росЗМІ підтвердила сама Корольова - мовляв не втік, а поїхав підвищувати кваліфікацію: хлопець вивчає японську мову і поїхав до Японії, щоб осягати культуру і знаходитися в мовному середовищі.

"Він же прекрасно говорить по-японськи. І, звичайно ж, йому необхідна практика з носіями мови", -заявляє співачка-запроданка. Втім, вона уточнила, що відрядження Архипа в Країні висхідного сонця триватиме всього пару тижнів, але вона сподівається пізніше відправити туди сина на три місяці.

Схоже, можливість залишитися в Японії і вберегти себе від мобілізації Глушко буде використовувати по повній, адже раніше він вже виявляв бажання покинути рф якомога швидше. Тоді він розглядав можливість перебратися в США до бабусі, Людмили Поривай. Переїжджати він планував зі своєю нареченою-стриптизеркою, а ось в Японію з собою епатажну дівчину він не брав.

Нагадаємо, раніше українська співачка Ірина Білик, виступаючи з благодійним концертом в Майамі, викликала на сцену маму Наташі Корольової, Людмилу Поривай. Білик заявила, що зять-стриптизер, який підтримує війну в Україні та звірства російської армії щодо мирного населення, "г...но". Мама Корольової радісно відреагувала на цю звістку.

Також повідомлялося, що співачка українського походження Наташа Корольова поділилася черговим безглуздим відео зі свого життя, за що тут же була висміяна. Вона вирішила привітати всіх з Днем сім'ї відеороликом, на якому разом з сином співає, а її чоловік танцює.

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