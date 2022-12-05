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"Ні, Архип, нікуди ти не поїдеш": сина зрадниці Корольової взяли в РФ за м'яке місце

5 грудня 2022, 18:56
Раніше спадкоємець Корольової і Тарзана розповів, що планує втечу з країни-спонсора тероризму.
Архип Глушко, Наташа Корольова
Російські політики пропонують не випускати Архипа Глушка за кордон / instagram.com/koroleva__star

Скандальний політичний і громадський діяч, член ЛДПР і наближений Жириновського Роман Худяков звернув увагу громадськості на те, що син співачки Наташі Корольової і Тарзана планує виїхати з країни після завершення університету.

Архип Глушко, який скоро закінчить університет, автоматично втратить "захист" від мобілізації. У зв'язку з цим він планує безстрокову поїздку в США до бабусі.

Худякову це здається обурливим, мовляв країна годувала-поїла, а хто борг Батьківщині віддавати буде? Іронічно, але про борг Батьківщині любить розпинатися Сергій Глушко, він же Тарзан - батько парубка і затятий путініст, який підтримує будь-яку маячню, яку поширюють російські пропагандисти.

Переконання путініста-стриптизера і зрада Корольової (уродженки Києва) своєї країни повернулися зоряній парі бумерангом - їх єдиного сина взяли "на олівець".

"Наша країна виростила-вивчила хлопця з "зоряної" сім'ї - Архипа Глушка, а він зібрався за кордон. Чотири роки нехай попрацює за розподілом за фахом – потім їде... Ні, Архип, - повинні сказати хлопцеві не батьки, які схвалюють його рішення, а держава, - ти не поїдеш за кордон, поки кілька років не відпрацюєш в Росії – на благо своєї країни і її народу. Скільки ти вчився у вузі? Чотири роки?! Ось чотири роки і попрацюй в якомусь прекрасному місті, куди тебе направить країна , - а потім можеш сам приймати рішення - залишатися там, перебиратися у велике місто, або їхати за кордон", - розпинається Худяков на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, раніше українська співачка Ірина Білик, виступаючи з благодійним концертом в Майамі, викликала на сцену маму Наташі Корольової, Людмилу Поривай. Білик заявила, що зять-стриптизер, який підтримує війну в Україні та звірства російської армії щодо мирного населення, "г...но". Мама Корольової радісно відреагувала на цю звістку.

Також повідомлялося, що співачка українського походження Наташа Корольова поділилася черговим безглуздим відео зі свого життя, за що тут же була висміяна. Вона вирішила привітати всіх з Днем сім'ї відеороликом, на якому разом з сином співає, а її чоловік танцює.

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