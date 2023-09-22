Світлана Лобода в Києві рознесла вщент авто

Відео було знято в Києві на одному з найширших шосе міста.

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Світлана Лобода / Колаж Главред, фото скріншот з відео

Співачка Світлана Лобода влаштувала "аварію" в Києві. Так Loboda представить відеокліп на нову версію хіта "Градус 100", режисером якого виступив Інді Хаїт.

Відео було знято в Києві на одному з найширших шосе міста. У зв'язку з неможливістю перекрити жваву трасу більш ніж на кілька хвилин, кліп знімали в екстремальних умовах і на надзвуковій швидкості.

Танцюючи і ковзаючи, немов по лезу бритви, Лобода легко вислизає від шаленого потоку машин, що мчать на неї з надзвуковою швидкістю.

Кульмінацією сюжетної лінії стає те, що розбивається вщент автомобіль, який на повній швидкості врізається в співачку, яка стоїть посеред дороги.

"Я вдячна своїм шанувальникам, які проживають сьогодні в усьому світі, за натхнення. Після успішного альбому "Made in U" мені захотілося дати нове життя вашим улюбленим пісням. Як би важко мені не було, я завжди кажу "Танцюй, як востаннє". Я не вмію здаватися, вірю собі і завжди вірю в себе... йду вперед. Це те, як живе кожен українець сьогодні - з вірою в серці, долаючи безліч труднощів, іноді пробиваючи незламні стіни", - розповіла про прем'єру кліпу LOBODA Главреду.

Співачка також представила збірку "Made in U. Mixes", до якого увійшли 8 реміксів на треки з оригінального альбому, що вийшов навесні цього року, а також бонус-мікс на свій свіжий хіт "SPOGADY".

Зазначимо, Світлана Лобода після початку війни в Україні активно допомагає всім співгромадянам. Після трагедії на Каховській ГЕС Лобода надала квартиру у Києві для проживання багатодітній родині з Херсона і передала 100 тисяч гривень благодійному фонду для допомоги жителям, які позбулися своїх будинків.

Крім того, нещодавно Лобода перервала свій гастрольний тур в Європі і приїхала в Херсон. Вона поділилася коротким відео на тлі знаменитої арки з назвою міста, і заспівала під гітару пісню покійного Кузьми Скрябіна.

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