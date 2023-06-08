Лобода віддає свою квартиру постраждалим від підриву ГЕС - росіяни в люті

Соціальні мережі Лободи затопило добірним пропагандистським маренням і жовчю.

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Світлана Лобода надасть квартиру постраждалим від підриву Каховської ГЕС / колаж: Главред, фото: instagram.com/lobodaofficial, скріншот

Українська співачка Світлана Лобода продовжує благодійну діяльність на користь України та українців всупереч критиці за її роботу в країні-агресорі після 2014 року.

Зараз вона зайнялася допомогою постраждалим через знищення окупантами Каховської ГЕС. На своїй сторінці в Instagram вона, серед іншого, заявила про готовність надати свою київську квартиру тим, хто через екоцид втратив дах над головою.

"Трагедія на Новокаховскій ГЕС це - катастрофа рівня Чорнобильської АЕС і весь світ мовчить! Я знаю, що в цій біді Україна має сама зробити все, щоб допомогти нашим громадянам, і зберегти те, що ще можна зберегти. Також я хочу надати квартиру в Києві для проживання багатодітній сім’ї, чий рідний дім, а з ним надії і мрії, потопила росія", - пише артистка.

Вона закликала співвітчизників не бути байдужими до горя інших, а також висловила впевненість у тому, що рф буде покарана за свої злочини проти України та світу.

У коментарях до посту Лободи тут же набігли бісиві кремлеботи, які почали звинувачувати Україну в підриві Каховської ГЕС, і знущатися на постраждалим півднем України: "Так це ваші і зробили, що б перекрити шляхи входу, вони ж про це і говорили, що за тема на Росію все звалювати, нашим навіть це не вигідно", "Росія сама себе топити не буде", "Всі питання вашому Зеленському. У нього запитайте навіщо він ГЕС підірвав, напевно щоб ще більше посіяти ворожнечу" та ін.

Росія підірвала Каховську ГЕС

У вівторок, 6 червня, окупаційні війська Росії здійснили підрив Каховської гідроелектростанції. Згідно з даними Головного управління розвідки Міноборони України, підрив стався близько 2:30 ночі.

В Укргідроенерго з'ясували, що вибух стався в машинному залі Каховської ГЕС. Станція повністю зруйнована і відновленню не підлягає.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що окупанти РФ підірвали Каховську ГЕС за наказом глави Кремля Путіна. На думку чиновника, подібні рішення приймаються виключно на вищому політичному рівні.

Представник Білого дому Карін Жан-П'єр зазначила, що руйнування Каховської гідроелектростанції було б неможливим, якби агресор Росія не вторглася на територію України. Москва в будь-якому випадку несе відповідальність за інцидент.

Дивіться відео, в якому в ЗСУ розповіли, навіщо окупанти Росії підірвали Каховську ГЕС:

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