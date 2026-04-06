Сергій Притула вперше за довгий час показав дітей від двох шлюбів — деталі

Відомий український ведучий і волонтер Сергій Притула розчулив мережу, показавши фотографії зі своїми дітьми. На знімках в Instagram видно, що нащадки від двох шлюбів знаменитості чудово ладнають.
Волонтер вирішив відправитися з дітьми на прогулянку в парк і показав безтурботні моменти малюків на дитячому майданчику. Старший син Притули Дмитро наглядав за молодшими сестрами, в той час як дівчатка каталися на роликах і самокатах.
"Поки найменший чілить, старші трохи бавлять одне одного", — написав Сергій.
На знімках не зображений лише наймолодший син зірки — Марк. Як зазначив волонтер, у цей час малюк відпочивав. Марк з'явився на світ у серпні минулого року.
Незважаючи на велику кількість позитивних коментарів, знайшлося місце й для критики. Притулу дорікнули за те, що він знімав дітей потайки й виклав ці кадри в мережу.
"Дякую за зауваження, якось не подумав про це. Підкажіть, де можна прочитати повний список ваших порад щодо виховання дітей та стосунків з ними", — з гумором відповів ведучий.
Про особу: Сергій Притула
Сергій Притула — український громадський і політичний діяч, телеведучий, актор, стендап-комік, автор і співпродюсер народного скетч-шоу "Файна Юкрайна", колишній ведучий телепрограми "Хто зверху?", повідомляє "Вікіпедія".
