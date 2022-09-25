УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

"Страшко" з популярного серіалу розповіла, чи буде повертатися в Україну

25 вересня 2022, 16:54

Ірина Поплавська зізнається, що зараз вона на роздоріжжі.

Ірина Поплавська в ролі Насті Глушко
Ірина Поплавська в ролі Насті Глушко, головної героїні серіалу Моя улюблена Страшко / instagram.com/ya_ne_strashko

Українська акторка, зірка серіалу Моя улюблена Страшко Ірина Поплавська в інтерв'ю для ЖВЛ розповіла, де перебуває під час війни в Україні, чи планує повертатися на батьківщину, і яка зустріч змусила її вперше по-справжньому посміхнутися.

Так Поплавська зізналася, що була в тяжкій депресії з початку повномасштабної війни. Їй навіть знадобилася допомога психолога, щоб впоратися зі своїми емоціями.

"Був час, коли я була у дуже депресивному стані. І була дуже вразливою. Навіть зверталася до психолога, але зараз уже трохи легше у цьому сенсі", - зізнається акторка.

Під час війни вона перебралася до Німеччині, де проживає її тітка. Спершу вона опинилася на півночі країни, а зараз живе у Берліні, де, за її словами, в колі друзів і однодумців має можливість допомагати Україні. "У самому Берліні я вже чотири місяці, а в Німеччині — пів року. Я хотіла поїхати, як тільки почалася війна. Мені дуже страшно було, але я ніяк не могла вмовити маму поїхати теж. А потім, коли почали бомбити атомну електростанцію в Енергодарі, тоді мене дуже сильно накрило. Ми обрали Німеччину, бо тут у мене мешкає тітка вже 12 років. Це на півночі Німеччини. А потім я побачила, що у Берліні є різні проєкти для українських акторів, тобто намагаються підтримувати, робити щось про війну. І я через це поїхала до Берліна. ...У Берліні у мене багато знайомих. Це дуже підтримує. Я зрозуміла, якби у мене не було можливості з кимось побачитися, поговорити рідною своєю мовою, було б дуже важко. І це теж не дає зійти з розуму", - розповідає Поплавська.

Поки вона не будує планів - ні на майбутнє в цілому, ні на повернення в Україну зокрема: "Такого, що я вирішила, що все, я більше не повернуся, такого немає. Але і якоїсь впевненості, що буде завтра та якогось чіткого плану дій, що мені робити завтра, немає. Відчуваю себе людиною, котрій нема що втрачати й за що триматися. Коли буде можливість займатися своєю професією, я повернусь. Після війни я приїхала б побачитися з усіма", - говорить акторка.

На питання, з ким вона підтримує зв'язок з українських колег, вона відзначає свого партнера по серіалу Моя улюблена Страшко Олександра Соколова. "Ми списуємося періодично. І Театр на Лівому березі Дніпра, вони були на гастролях з виставою Погані дороги, і ми бачилися з Сашею Соколовим. Я була прям супер-щаслива його бачити. І так, ми спілкуємось", - з посмішкою поділилася Поплавська.

Раніше дружина російського музиканта, співака та іноагента Андрія Макаревича, який відкрито підтримує Україну у війні з Росією, Ейнат Кляйн звернулася до своїх підписників українською мовою з мотивуючим посланням.

Також французький актор театру і кіно Ален Делон висловив свою підтримку Україні - він процитував легендарний вірш Заповіт Тараса Шевченка французькою мовою.

Інші новини:

шоу-бізнес новини шоу бізнесу Моя улюблена Страшко Ірина Поплавська
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

17:56

"План виконаний": Аксьонов цинічно заявив про завершення мобілізації в Криму

17:30

Якщо в Кремлі захочуть позбутися Путіна, на Росію очікують масштабні протести - ФейгінВідео

17:28

Великий куш і неймовірна удача: 3 знаки зодіаку - в списку везунчиків тижняВідео

17:07

Окупанти катують навіть жінок: у полоні перебувають близько 2500 українців - ВерещукВідео

17:07

Спроба "зачистки": у Зеленського відреагували на масову мобілізацію кримських татарВідео

Реклама
16:54

"Страшко" з популярного серіалу розповіла, чи буде повертатися в УкраїнуВідео

16:44

Що робити, якщо болить горло і коли звертатися за допомогою

16:43

Щоб було чисто і без запаху: як правильно прибирати котячий лоток

16:29

Прикмети на 26 вересня: які 5 речей заборонено робити, щоб проблеми зі здоров'ям не привернутиВідео

16:26

Звільнені з полону прикордонники перебувають у важкому станіВідео

16:07

Повернулася з Італії захищати батьківщину: у боях за Україну загинула доброволець "Квітка"Відео

15:59

"Істерично шукає ресурси": Путін майже прямо сказав росіянам, що програє війну - ПодолякВідео

15:59

Росія після "референдумів" 28 вересня закриє кордони для чоловіків мобілізаційного віку – ЗМІВідео

15:51

Важко було стримати сльози: український прикордонник неочікувано приїхав з полону на присягу синаВідео

15:49

Молодша донька Ольги Сумської розповіла, як Тоня Паперна тікала з дому до МосквиВідео

15:41

"Багато хто з нас помре або повернеться каліками": Охлобистін "мотивував" росіян йти у військкомати

15:29

Найсмачніші рулетики з оселедця з бюджетною начинкою: чудовий рецепт закускиВідео

15:08

Режим Путіна втрачає силу, Москва піде на загострення війни проти України – прем'єр ПольщіВідео

14:58

Трансгендерна донька Ілона Маска вперше з'явилася на публіці після операції зі зміни статі

14:53

Захисник Маріуполя зворушливо освідчився дівчині після повернення з полону: все відбулося у лікарніВідео

Реклама
14:17

Мобілізація в Росії не призведе до створення ефективної бойової сили - Інститут вивчення війниВідео

14:07

Як зробити маску для рук із соди за 2 хвилини: шкіра буде гладкою та шовковистою

13:58

Як очистити п'яти від грубої шкіри і позбутися від мозолів з натоптишами

13:57

Гвінет Пелтроу відзначає 50-річчя в спокусливому бікіні

13:51

У РФ мобілізували незрячого на одне око хірурга з раком шкіри: він командує взводомВідео

13:31

Гагаріна залишилася без брів

13:11

Гороскоп Таро на жовтень 2022 для Раків, Левів і Дів: хто стане багатієм місяцяВідео

12:59

"Ядерні загрози Росії - проблема не України, а всього світу": Подоляк розніс промову Лаврова в ООНВідео

12:41

Медик з Азовсталі Мар'яна Мамонова, яку повернули з полону, народила донькуВідео

12:09

Британська королівська сім'я показала місце останнього притулку Єлизавети IIВідео

12:04

Армія РФ в кутку, а ядерні погрози Путіна - не блеф: в ЄС закликали до дипломатії на користь УкраїниВідео

11:42

Російські жінки придумали "бізнес на мобілізованих"Відео

11:23

Армія РФ піде з Криму і Донбасу, але це не кінець війни - генерал Романенко

11:03

Воздвиження Хреста Господнього 2022: душевні привітання та листівки в світле свято

10:30

У Херсоні мінуснули "жирного" колаборанта: злетів у повітря ексрегіонал Олексій ЖуравкоВідео

10:27

Гороскоп Таро на тиждень 26 вересня - 2 жовтня: Левам - втілення мрії, Скорпіонам - важливий урок, Рибам - успіх

10:26

"Путін втрачає пам'ять, в Мавзолей його не покладуть": екс-посол розповів про проблеми диктатора

09:50

Данилко, який скинув 14 кг, здивував виглядом поруч з нестаріючою Вайкуле

09:19

Війна в Україні може стати на паузу через каскадний обвал армії РФ - РоманенкоВідео

09:15

День машинобудівника 2022 в Україні: привітання і потужні картинки до свята

Реклама
09:11

Мобілізували всіх: у російському селі не залишилося жодного чоловікаВідео

08:54

Гороскоп на сьогодні 25 вересня 2022: Левам - гроші, Стрільцям - сімейні проблеми, Водоліям - поїздкаВідео

08:43

ЗСУ "демілітаризували" командира розвідроти окупантів

08:28

Іранські дрони-камікадзе атакували Одесу: окупанти влучили в адмінбудівлюВідео

08:20

Навіщо Путіну потрібен МедчедчукПогляд

08:03

РФ атакувала ракетами Запоріжжя: відомо про 10 "прильотів", є поранені

07:41

ЗСУ потужно вдарили по місцю розташування Росгвардії в Херсоні

07:05

Навіщо розбризкувати у квартирі кондиціонер для прання: проста хитрість з чудовим результатом

06:24

Щоб врятувати Росію, її потрібно перемогтиПогляд

05:30

Що робити, якщо в будинку завелися блохи, і як позбутися від шкідників

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Гороскоп
Гороскоп тароМолодик у вересніГороскоп на жовтеньГороскоп на тижденьГороскоп на завтра
Персони
Олег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк Фейгін
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на жовтеньПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідні
Мода та краса
Модні зачіскиЖіночі стрижкиФарбування волосся
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти