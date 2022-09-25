"Страшко" з популярного серіалу розповіла, чи буде повертатися в Україну

Ірина Поплавська в ролі Насті Глушко, головної героїні серіалу Моя улюблена Страшко / instagram.com/ya_ne_strashko

Українська акторка, зірка серіалу Моя улюблена Страшко Ірина Поплавська в інтерв'ю для ЖВЛ розповіла, де перебуває під час війни в Україні, чи планує повертатися на батьківщину, і яка зустріч змусила її вперше по-справжньому посміхнутися.

Так Поплавська зізналася, що була в тяжкій депресії з початку повномасштабної війни. Їй навіть знадобилася допомога психолога, щоб впоратися зі своїми емоціями.

"Був час, коли я була у дуже депресивному стані. І була дуже вразливою. Навіть зверталася до психолога, але зараз уже трохи легше у цьому сенсі", - зізнається акторка.

Під час війни вона перебралася до Німеччині, де проживає її тітка. Спершу вона опинилася на півночі країни, а зараз живе у Берліні, де, за її словами, в колі друзів і однодумців має можливість допомагати Україні. "У самому Берліні я вже чотири місяці, а в Німеччині — пів року. Я хотіла поїхати, як тільки почалася війна. Мені дуже страшно було, але я ніяк не могла вмовити маму поїхати теж. А потім, коли почали бомбити атомну електростанцію в Енергодарі, тоді мене дуже сильно накрило. Ми обрали Німеччину, бо тут у мене мешкає тітка вже 12 років. Це на півночі Німеччини. А потім я побачила, що у Берліні є різні проєкти для українських акторів, тобто намагаються підтримувати, робити щось про війну. І я через це поїхала до Берліна. ...У Берліні у мене багато знайомих. Це дуже підтримує. Я зрозуміла, якби у мене не було можливості з кимось побачитися, поговорити рідною своєю мовою, було б дуже важко. І це теж не дає зійти з розуму", - розповідає Поплавська.

Поки вона не будує планів - ні на майбутнє в цілому, ні на повернення в Україну зокрема: "Такого, що я вирішила, що все, я більше не повернуся, такого немає. Але і якоїсь впевненості, що буде завтра та якогось чіткого плану дій, що мені робити завтра, немає. Відчуваю себе людиною, котрій нема що втрачати й за що триматися. Коли буде можливість займатися своєю професією, я повернусь. Після війни я приїхала б побачитися з усіма", - говорить акторка.

На питання, з ким вона підтримує зв'язок з українських колег, вона відзначає свого партнера по серіалу Моя улюблена Страшко Олександра Соколова. "Ми списуємося періодично. І Театр на Лівому березі Дніпра, вони були на гастролях з виставою Погані дороги, і ми бачилися з Сашею Соколовим. Я була прям супер-щаслива його бачити. І так, ми спілкуємось", - з посмішкою поділилася Поплавська.

Раніше дружина російського музиканта, співака та іноагента Андрія Макаревича, який відкрито підтримує Україну у війні з Росією, Ейнат Кляйн звернулася до своїх підписників українською мовою з мотивуючим посланням.

Також французький актор театру і кіно Ален Делон висловив свою підтримку Україні - він процитував легендарний вірш Заповіт Тараса Шевченка французькою мовою.

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