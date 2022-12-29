Старий дід: як після п'яного дебошу та психушки виглядає "буржуй" Валерій Ніколаєв

Актор прийшов скаржитися на доленьку на "мильне" російське ток-шоу.

Як Валерій Ніколаєв виглядає після примусового лікування в психіатричній лікарні / Telegram

Російський актор, зірка серіалу День народження буржуя Валерій Ніколаєв на початку лютого потрапив до психлікарні з діагнозом "біполярний розлад". Лікування йому було приписане судом після ряду проблем із законом.

З дурдому його виписали в кінці березня, проте з тих пір артист, який і до цього відрізнявся ексцентричним характером, втратив прихильність глядачів, і не має роботи. У надії нагадати аудиторії про себе, Ніколаєв відвідав передачу Андрія Малахова.

У студії він зізнався, що проблеми з алкоголем і психікою почалися у нього ще в 2016 році - після смерті батька. Актор не зміг впоратися з втратою, і шукав розради в пляшці. Інші проблеми почали накочуватися, як сніжний ком.

Зараз Ніколаєв шкодує про свою поведінку, адже вона занапастила його кар'єру - ролей акторові не дають, а якщо і запрошують, то на амплуа, що вже приїлися та більше не надихають Валерія.

"Спорт залишився, фізично я багато роблю. Але у тебе з'являється апатія, тебе знову намагаються попросити зіграти те, що ти робив вже багато разів. А хочеться інше, ще розкритися. В результаті ти гаснеш і стаєш кращим другом дивана", - цитують скарги артиста росЗМІ. До слова, в студії у Малахова Валерій Ніколаєв виглядав напрочуд охайно і доглянуто, але постарівшим. На передачу він прийшов у супроводі дружини, гімнастки Ельміри Земскової.

Як Валерій Ніколаєв виглядає після примусового лікування в психіатричній лікарні / Скріншот

Раніше стало відомо, що латиська співачка Лайма Вайкуле, на знак протесту проти військової політики РФ та війни в Україні, вирішила відмовитися від російської мови.

Також західні ЗМІ опублікували справжню причину, чому британського актора Генрі Кавілла звільнили з серіалу Відьмак, де той грав головну роль. За словами інсайдерів, на знімальному майданчику "Геральт" поводився вкрай токсично з жінками.

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