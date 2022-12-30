Старша донька Олі Полякової стала тарологом та наворожила Тіні Кароль новий роман

Маша Полякова досягла успіху в новому хобі, в якому її активно підтримує зіркова мама.

Маша Полякова наворожила Тіні Кароль нові романи в 2023 році / instagram.com/polyakovamusic, instagram.com/tina_karol

17-річна донька української співачки Олі Полякової Маша Полякова вже стала помітною фігурою в медіапросторі - дівчина є успішним блогером і робить перші кроки на співочому терені.

Втім дівчина не зупиняється на досягнутому, і продовжує шукати нові формати і захоплення. Так недавно Маша відкрила для себе ворожіння на картах таро.

У відеоефірі на сторінці Олі Полякової в Instagram мама з донькою провели з шанувальниками сеанс ворожінь, на якому Маша розповіла, як таро прийшло в її життя, а також зробила любовний прогноз для відомої української співачки Тіни Кароль.

Старша донька Полякової розповіла, що колода магічних карт до неї в руки потрапила абсолютно випадково. "Одного дня, коли я приїхала до Великої Британії, у мене з'явилася там подружка, вона теж з України. Вона часто мені розкладала на таро. І якось я застрягла у Грінвічі, тому що у мене сів телефон, я не знала дорогу додому. Я зайшла до одного магазину зігрітися і мені всунули карти таро. Якось так все і почалося", - розповіла юний таролог.

Вона відповіла на багато питань фанатів, зокрема поворожила Тіні Кароль на любов, адже співачка продовжує зберігати пам'ять про чоловіка, який помер від раку в 2013 році.

Маша зазначила, що серце співачки все ще раніше розбите, і нового заміжжя співачки в 2023 році вона не бачить. Однак бурхливі романи у Кароль можуть виникнути. "ООдруження якогось не буде. Може, буде якийсь чоловік, навіть не один. Але одруження я не бачу. Тому що це карта розбитого серця", - розповіла Полякова-молодша.

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