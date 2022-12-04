Старша донька Олі Полякової показала, як виглядає розпатлана співачка в реальному житті

Маша Полякова показала, як Оля Полякова виглядає в реальному житті / instagram.com/mashapolyakova

17-річна Маша Полякова, старша донька української співачки Олі Полякової, зараз отримує музичну освіту у Великобританії. Між тим не залишає дівчина і своє друге серйозне захоплення, яке їй приносить не тільки задоволення від реалізації творчості, а й деякий прибуток.

Маша - успішна блогерка. Час від часу героями її постів стають близькі їй люди, в тому числі і зіркова мама.

Так нещодавно Полякова-молодша у своєму акаунті в TikTok опублікувала ролик, в якому показала, наскільки блискуча "Королева ночі" виглядає по-іншому в домашній обстановці.

Головним жартом відео стала різниця між концертними образами Олі Полякової та її зовнішнім виглядом, коли вона вдома в одній піжамі.

Маша показала маму без макіяжу і укладання, співачка напівлежить на подушках в ліжку. "Навіщо тобі концерт Полякової? Вона є у нас вдома! Оля Полякова вдома", - підписала ролик донька співачки.

Нагадаємо, раніше Оля Полякова говорила про те, що переконана, що росіяни не хочуть дізнаватися всю реальну і криваву правду про війну, яку розв'язав їх диктатор Путін в Україні, і тому вважають за краще слухати пропаганду, яку несуть з телеекрану Ольга Скабєєва і Володимир Соловйов.

До того Полякова дала благодійний концерт у Нью-Йорку. Захоплені глядачі підтримали артистку - вона настільки завела натовп, що люди були готові скандувати з нею що завгодно, навіть нецензурну кричалку про президента РФ.

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