Старша донька Олі Полякової показала, як виглядає розпатлана співачка в реальному житті

Маша Полякова пожартувала над зірковою мамою, і виставила на загальний огляд домашні кадри.
17-річна Маша Полякова, старша донька української співачки Олі Полякової, зараз отримує музичну освіту у Великобританії. Між тим не залишає дівчина і своє друге серйозне захоплення, яке їй приносить не тільки задоволення від реалізації творчості, а й деякий прибуток.
Маша - успішна блогерка. Час від часу героями її постів стають близькі їй люди, в тому числі і зіркова мама.
Так нещодавно Полякова-молодша у своєму акаунті в TikTok опублікувала ролик, в якому показала, наскільки блискуча "Королева ночі" виглядає по-іншому в домашній обстановці.
Головним жартом відео стала різниця між концертними образами Олі Полякової та її зовнішнім виглядом, коли вона вдома в одній піжамі.
Маша показала маму без макіяжу і укладання, співачка напівлежить на подушках в ліжку. "Навіщо тобі концерт Полякової? Вона є у нас вдома! Оля Полякова вдома", - підписала ролик донька співачки.
@mashapolyakova1#viral @polyakova_olya ♬ оригінальний звук - ?sintilinti?
Нагадаємо, раніше Оля Полякова говорила про те, що переконана, що росіяни не хочуть дізнаватися всю реальну і криваву правду про війну, яку розв'язав їх диктатор Путін в Україні, і тому вважають за краще слухати пропаганду, яку несуть з телеекрану Ольга Скабєєва і Володимир Соловйов.
До того Полякова дала благодійний концерт у Нью-Йорку. Захоплені глядачі підтримали артистку - вона настільки завела натовп, що люди були готові скандувати з нею що завгодно, навіть нецензурну кричалку про президента РФ.
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