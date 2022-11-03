УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Сталлоне розповів, чому вирішив не розлучатися з дружиною

3 листопада 2022, 22:14

Сильвестер Сталлоне, якому зараз 76 років, розповів журналістам, що найголовніше для нього любов до своєї сім'ї - дружини і дочок.

Сталлоне
Сильвестер Сталлоне / https://ua.depositphotos.com

Легендарний голлівудський актор і режисер Сильвестр Сталлоне пояснив, чому зупинив свій шлюборозлучний процес з моделлю Дженніфер Флавін. Про це повідомляє портал Sunday Times.

"Скажімо так: це був неспокійний час в інтерв'ю про останні кілька тижнів і місяців. Це повернуло мене до того, що абсолютно найважливіше для мене, а саме до моєї любові до моєї сім'ї. Це на першому місці перед моєю роботою, і це був важкий урок", — сказав він.

Крім того, Сталлоне кається в тому, що не приділяв достатньо часу своїм дітям.

"Я не приділяв їм достатньо уваги, коли вони росли", ‒ сказав актор.

До слова, Сталлоне і Флавін познайомилися ще в 1988 році ‒ після його розлучення з актрисою Бригіттою Нільсен.

Влітку 1990 року вони вперше разом з'явилися на червоній доріжці в Лос-Анджелесі. Потім зірки розлучилися в 1994 році. Пізніше вони возз'єдналися і врешті-решт одружилися в 1997 році. У подружжя є три спільні дочки - Софія, Сістін і Скарлетт. У Сталлоне також було ще двоє дітей, сини Сейдж (помер у 2012 році у віці 36 років від хвороби серця) та Серхіо, від попереднього шлюбу з актрисою Сашею Чак.

Інші новини:

шлюборозлучний процес Сильвестр Сталлоне новини шоу бізнесу
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

23:28

"Бачились, коли гуляв з дитячим візочком": глава Сумської ОВА втратив друга-військового на фронті

23:00

"У Крим до моря не хочеш-забула, де будинок?": у Мережі жорстко посварили Лорак за фото в ІспаніїВідео

22:58

"Жива мрія": розпалена Наомі Кемпбелл в крихітному білому бікіні показала дикі стрибки

22:56

"Загинуло більше, ніж на війні в Чечні": пропагандисти в РФ визнали величезні втрати окупантів - BildВідео

22:55

Які брови омолоджують після 40 років: прості трюки для результату, який надихне

Реклама
22:41

"80 атак щодня": Залужний розповів про потужну активність Росії на фронтіВідео

22:39

"Путін прагне переговорів": експерт пояснив, як РФ намагається врятувати ситуацію з війною в УкраїніВідео

22:28

Росія вже готова вивести війська з Херсона - PoliticoВідео

22:22

Яка країна, такі експерти: чоловік Тодоренко став знавцем криптовалюти

22:14

Сталлоне розповів, чому вирішив не розлучатися з дружиноюВідео

22:00

Син Сінді Кроуфорд показав свою гарячу наречену

21:58

Вибили зуби і змусили роздягнутися: окупанти жорсткого зґвалтували вагітну українкуВідео

21:45

Святослав Вакарчук вперше відверто розповів про своїх дітей, які допомагають йому пережити війнуВідео

21:42

Неймовірна користь буряка: 5 причин включити коренеплід в свій раціон

21:16

ЗСУ звільнять Херсон методично та ефективно - міністр оборони СШАВідео

21:11

Полюбляв валятись у багнюці: ЗСУ ліквідували єфрейтора РосгвардіїВідео

21:08

"Тобі скоро прилетить, тварюко!": Кіркоров злетів з котушок через критику в його бік

20:55

"Росія в мить припинить своє існування": Зеленський відповів на "ядерні" погрозиВідео

20:53

Два проєкти 1+1 media потрапили у фінал премії European Excellence Awards 2022 новости компании

20:40

"Не два-три тижні": Арестович озвучив новий прогноз по війні в УкраїніВідео

Реклама
20:29

169 гривень за десяток: ціни на яйця в Україні б'ють рекордиВідео

20:26

На початку зими: коли Україну чекає потужний прорив у війні - прогноз таролога

20:10

Прикмети на 5 листопада: які 2 речі потрібно зробити, щоб удача потекла рікоюВідео

19:40

Експерт спрогнозував, чи здатний Іран розв'язати війну на Середньому СходіВідео

19:38

Чи можна додавати цукор в каву: ви здивуєтеся, коли дізнаєтеся відповідьВідео

19:32

У ліжку з королем: королівський біограф розповів про інтимні проблеми Чарльза і Діани

19:20

Росіянам на лівому березі Херсонщини залишається тільки терпітиПогляд

19:18

"Більше 1000 одиниць": Росія уклала контракт з Іраном на поставку балістичних ракет - ГУРВідео

19:14

Найщасливіший день місяця: 2 знакам зодіаку потужно пощастить в повню 8 листопадаВідео

19:00

Гороскоп на завтра, 4 листопада 2022: Дівам - обман, Терезам - неприємна розмова, Водоліям - витратиВідео

18:52

Україну накриє снігопад і вдарить мороз: синоптики розповіли про прихід холодригиВідео

18:50

День залізничника 2022: привітання та картинки до свята

18:35

Як готувати голубці, які не розвалюються: рецепт і порадиВідео

18:16

Зеленський поставив умову для участі в саміті G20: справа в ПутініВідео

18:07

Хотіли вирішити "проблему України": Патрушев та Бортніков вмовили Путіна розпочати війну - The TimesВідео

17:44

"Уламки розлетілися на два квартали": ЗСУ знищили базу ФСБ у МелітополіВідео

17:41

Колишній військовий ЗСУ обстрілює Україну з російського корабля

17:41

Путін обговорював з Ердоганом застосування ядерної зброї: з'явилися подробиціВідео

17:22

Росію викрили у брехні через істерію про "брудну бомбу" і дико зганьбилиВідео

17:08

Більше ніякого смороду: як позбутися від неприємного запаху з унітазу

Реклама
16:43

Як номер квартири впливає на долю і який підходить саме вам

16:38

Шкіра тріскається, лущиться і пече: як правильно доглядати за обличчям і руками в холодну пору рокуВідео

16:28

На Росію чекає розпад, війна або відсторонення Путіна від влади в разі гучної перемоги ЗСУ – ГозманВідео

16:23

Гребенщиков похвалив Пугачову за ненависть до путінської Росії

16:14

Олімпійська чемпіонка Еліна Світоліна вперше показала новонароджену крихітку-донюВідео

16:02

Прикмети на 4 листопада: які 3 речі заборонено робити, щоб всіх грошей не втратитиВідео

15:52

Швидкий і простий сніданок з яєць за 15 хвилин: рецепт, від якого неможливо відірватисяВідео

15:50

Іран можуть покарати за підтримку Росії у війні проти України: експерт розкрив хитрий сценарійВідео

15:37

Грецька богиня: колишня дружина Віталія Кличка зухвало виставила ідеальні ніжки біля басейну

15:34

Померла українська співачка Наталія Романенко

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Війна в Україні
Переговори Україна РосіяКоли закінчиться війна
Мода та краса
Жіночі стрижкиМодні зачіскиФарбування волоссяМодний манікюр
Персони
Віталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новини
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьМолодик у жовтніГороскоп на листопадГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на листопадПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідні
Свята
Вихідні у листопадіКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти