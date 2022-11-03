Сталлоне розповів, чому вирішив не розлучатися з дружиною

Сильвестер Сталлоне / https://ua.depositphotos.com

Легендарний голлівудський актор і режисер Сильвестр Сталлоне пояснив, чому зупинив свій шлюборозлучний процес з моделлю Дженніфер Флавін. Про це повідомляє портал Sunday Times.

"Скажімо так: це був неспокійний час в інтерв'ю про останні кілька тижнів і місяців. Це повернуло мене до того, що абсолютно найважливіше для мене, а саме до моєї любові до моєї сім'ї. Це на першому місці перед моєю роботою, і це був важкий урок", — сказав він.

Крім того, Сталлоне кається в тому, що не приділяв достатньо часу своїм дітям.

"Я не приділяв їм достатньо уваги, коли вони росли", ‒ сказав актор.

До слова, Сталлоне і Флавін познайомилися ще в 1988 році ‒ після його розлучення з актрисою Бригіттою Нільсен.

Влітку 1990 року вони вперше разом з'явилися на червоній доріжці в Лос-Анджелесі. Потім зірки розлучилися в 1994 році. Пізніше вони возз'єдналися і врешті-решт одружилися в 1997 році. У подружжя є три спільні дочки - Софія, Сістін і Скарлетт. У Сталлоне також було ще двоє дітей, сини Сейдж (помер у 2012 році у віці 36 років від хвороби серця) та Серхіо, від попереднього шлюбу з актрисою Сашею Чак.

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