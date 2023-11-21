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Після трагедій на концерті: Тейлор Свіфт стала задихатися на сцені

Олена Кюпелі
21 листопада 2023, 11:08оновлено 21 листопада, 11:46
Співачка заспівала свій хіт і їй знадобився час, щоб віддихатися.
На концерті Тейлор Свіфт померла шанувальниця
На концерті Тейлор Свіфт померла прихильниця і сама співачка відчула себе погано / Колаж Главред, фото скріншот з Instagram / taylorswift

Одна з найпопулярніших співачок у світі Тейлор Свіфт, схоже, стала задихатися на своєму шоу Eras Tour в Ріо-де-Жанейро.

Фанатське відео з концерту, опубліковане в суботу, показує, що зірка намагається дихати відразу після виконання "Bejeweled" в кінці свого багатогодинного виступу

"Боже мій... Це розбиває моє серце", - написав один стурбований фанат у Twitter у відповідь на відео. "Вона така професіонал, але, спостерігаючи за нею так, я бажаю їй найкращого".

відео дня

"Я також думаю про шанувальників, яким довелося терпіти ці божевільні температури... бережіть людей і будьте здорові!"- написав інший шанувальник.

На відео - Тейлор Свіфт важко дихати:

Бразильський тур співачки проходить дуже важко через сильну спеку. Зокрема, нещодавно стало відомо про те, що вже двоє фанатів померли, прийшовши на концерт зірки.

Сама співачка повідомила, що вона "спустошена" після того, як перед її концертом в Ріо-де-Жанейро у п'ятницю померла фанатка. Пізніше також стало відомо про ще одну смерть.

Тейлор Свіфт - найпопулярніша виконавиця на Spotify і Apple Music, а також найкасовіша виконавиця за всю історію.

Раніше також стало відомо про те, що Дженніфер Лопес наполегливо працює над своїм здоров'ям і красою. Про це розповіла її музична керівниця Кім Берс.

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Тейлор Свіфт новини шоу бізнесу
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