Зовсім зіпсована: путіністка Валерія стає алкоголічкою

Співачка Валерія, яка в захваті від терористичного вторгнення РФ в Україну, спивається.
Принаймні, так вважає композитор Віктор Дробиш, людина з близького оточення співачки. За його словами, путіністка частенько розслабляється в компанії своїх близьких друзів.
Вона випиває міцний алкоголь і лається матом, пише пропагандистське видання 7 Дней. "Валерія випиває, може собі дозволити. Вона була зовсім зіпсована у свій час, не пила нічого. Але тепер наша дружба робить її людиною. Вона може і червоненького махнути. Навіть якось матом лаялася. Я думаю, що років п'ять і вона сяде на склянку", - каже він.
Хто така співачка Валерія?
Валерія - російська естрадна співачка, народна артистка Росії (2013), народна артистка Чеченської (2017) і Кабардино-Балкарської (2018) республік. Народна артистка ПМР (2016).
18 березня 2022 року виступила в "Лужниках" на мітингу-концерті на честь річниці анексії Криму під назвою "Zа мир без нацизму! Zа Росію! Zа Президента".
7 січня 2023 року, на тлі вторгнення Росії в Україну, Валерію внесли до санкційного списку України за "роль у російській пропаганді".
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Зазначимо, нещодавно Йосип Пригожин поскаржився, що його хвилює залежність дружини Валерії щодо контролю харчування. Продюсер зазначив, що артистка навіть у ресторані зважує їжу, щоб не переїсти.
А також Йосип Пригожин поділився, що він із Валерією занадто різні. У співачки свій погляд на світ. Також він стверджує, що дружина завжди на його боці, а їхні стосунки побудовані на повазі та підтримці.
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