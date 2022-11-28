Солістку гурту Kazka розкритикували за невдалий експеримент із зовнішністю

Олександра Зарицька під час блекаута вирішила перевтілитися, проте не всім фанатам це припало до смаку.
Українська співачка, вокалістка гурту Kazka Олександра Зарицька поділилася власним досвідом боротьби з наслідками ракетного обстрілу 23 листопада. Артистка, як і багато українців, опинилася в обмежених умовах - без електрики та інших благ цивілізації, до яких всі звикли.
На зв'язок з шанувальниками вона змогла вийти лише ввечері неділі. На своїй сторінці в Instagram співачка опублікувала селфі, та розповіла, чим займалася під час цього вимушеного кібер-детоксу.
Так Зарицька поділилася, що мобільний зв'язок їй довелося "ловити" за межами будинку, біля траси. Зате вона знайшла час для б'юті-процедур, і надихнулася на зміну кольору волосся.
"Друзі, ви як? ❤️Вперше за всі ці дні вибралась у цивілізацію. До цього - намагалась зловити зв’язок рано вранці біля траси за містом. Такі тепер розваги. А ще я встигла пофарбувати волосся. Сама. Що скажете? Знаю, буває дуже непросто, та пам‘ятайте, що я вас обожнюю і дуже пишаюся всіма нами!" - пише солістка Kazka.
Варто відзначити, що на фото Олександра постала з темним волоссям, хоча раніше носила темно-русяві на межі з каштановими відтінки. Не всі шанувальники сприйняли ці метаморфози позитивно. Серед захоплених коментарів до фото зустрічалися і вельми уїдливі на адресу зовнішності артистки:
"Я аж злякалася".
"От же ж дівки псують себе".
"Дуже страшно виглядаєш".
"Неначе інша людина, мені подобалася та, що була раніше, повненька і така душевна".
Раніше українська співачка Надя Дорофєєва показала вбивчу фігуру в оригінальному вбранні, якій підкорювала чоловічі серця ще в підлітковому віці.
Американська акторка, зірка фільмів Жінка-Кішка і Бал монстрів, лауреат премії Оскар, Хеллі Беррі також поділилася архівним фото-на ньому 33-річна артистка позує в нижній білизні.
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