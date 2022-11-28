Солістку гурту Kazka розкритикували за невдалий експеримент із зовнішністю

Олександра Зарицька змінила колір волосся, за що нарвалася на критику / instagram.com/kazka.band

Українська співачка, вокалістка гурту Kazka Олександра Зарицька поділилася власним досвідом боротьби з наслідками ракетного обстрілу 23 листопада. Артистка, як і багато українців, опинилася в обмежених умовах - без електрики та інших благ цивілізації, до яких всі звикли.

На зв'язок з шанувальниками вона змогла вийти лише ввечері неділі. На своїй сторінці в Instagram співачка опублікувала селфі, та розповіла, чим займалася під час цього вимушеного кібер-детоксу.

Так Зарицька поділилася, що мобільний зв'язок їй довелося "ловити" за межами будинку, біля траси. Зате вона знайшла час для б'юті-процедур, і надихнулася на зміну кольору волосся.

"Друзі, ви як? ❤️Вперше за всі ці дні вибралась у цивілізацію. До цього - намагалась зловити зв’язок рано вранці біля траси за містом. Такі тепер розваги. А ще я встигла пофарбувати волосся. Сама. Що скажете? Знаю, буває дуже непросто, та пам‘ятайте, що я вас обожнюю і дуже пишаюся всіма нами!" - пише солістка Kazka.

Варто відзначити, що на фото Олександра постала з темним волоссям, хоча раніше носила темно-русяві на межі з каштановими відтінки. Не всі шанувальники сприйняли ці метаморфози позитивно. Серед захоплених коментарів до фото зустрічалися і вельми уїдливі на адресу зовнішності артистки:

Олександра Зарицька змінила колір волосся, за що нарвалася на критику / instagram.com/kazka.band

"Я аж злякалася".

"От же ж дівки псують себе".

"Дуже страшно виглядаєш".

"Неначе інша людина, мені подобалася та, що була раніше, повненька і така душевна".

Раніше українська співачка Надя Дорофєєва показала вбивчу фігуру в оригінальному вбранні, якій підкорювала чоловічі серця ще в підлітковому віці.

Американська акторка, зірка фільмів Жінка-Кішка і Бал монстрів, лауреат премії Оскар, Хеллі Беррі також поділилася архівним фото-на ньому 33-річна артистка позує в нижній білизні.

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