Солістка А-студіо вагітна втретє

Повідомляється, що Кеті Топурія стане багатодітною мамою вже через два місяці.

https://glavred.net/stars/solistka-a-studio-beremenna-v-tretiy-raz-10540037.html Посилання скопійоване

Топурія стане багатодітною мамою незабаром / Колаж Главред, фото Instagram/keti_one_official

Солістка російської групи А-студіо, грузинська співачка Кеті Топурія чекає на третю дитину.

За інформацією російських пропагандистських ЗМІ, народжувати вона збирається від свого чоловіка-бізнесмена Льва Дєньгова, який кілька років тому покинув першу дружину з помираючою дитиною.

"Усе так, Кеті, дійсно, чекає на дитину. Поповнення вони з чоловіком планували, дуже хотіли ще дітей. Тому обидва на сьомому небі від щастя. І, до речі, місяць - теж сьомий. Вагітність протікає досить легко, Кеті продовжує періодично виступати на закритих заходах, але утримується від світських виходів і великих концертів. Знаю, що в декрет планує піти незадовго до пологів, як було і минулого разу, зараз вони з чоловіком активно готуються до довгоочікуваної події", - повідомило невідоме джерело.

відео дня

Топурія виховує доньку Олівію від першого шлюбу і трирічного хлопчика Адама від бізнесмена Деньгова.

Нагадаємо, раніше Кеті Топурія народила хлопчика. Вона народила в московському пологовому будинку, і відразу ж опублікувала фото з ним на своїй сторінці в Instagram. Вона назвала ім'я і дату народження. "Adam 21/01/21", - написала вона на фото, на якому зазнімкована її рука і маленькі ніжки новонародженого малюка.

Раніше українська співачка Джамала поділилася несподіваною і приємною новиною. Артистка стане матір'ю втретє.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.