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"Суміш Білик, Повалій, Байрак і травесті Монро": Камалія збентежила шанувальників макіяжем у новому кліпі

6 серпня 2022, 12:51

Шанувальники Камалії зізналися, що нова пісня Їм дуже сподобалася і зворушила. При цьому вони порадили співачці змінити візажиста.

Камалія
Камалія збентежила шанувальників макіяжем в новому кліпі на пісню Війна / скріншот

Українська співачка Камалія випустила новий патріотичний кліп на пісню українською мовою Війна.

Режисером виступила кліпмейкер Олена Вінярська.

"Саме війна дала життя пісні й кліпу. "Я буду сильна, як ніколи..." ... ми всі повинні бути сильними, боротися за нашу перемогу, свободу і незалежність! Кожен на своєму фронті. Український народ мужній і сміливий! Все буде Україна!" - прокоментувала співачка.

Шанувальники Камалії зізналися, що пісня Їм дуже сподобалася і зворушила: "пісня до сліз", "слухаю і плачу... Красиво, чуттєво", "Слухати без сліз неможливо. Біль, відчай. Дякую за таку пісню...до мурашок..".

'Суміш Білик, Повалій, Байрак і травесті Монро': Камалія збентежила шанувальників макіяжем у новому кліпі
'Суміш Білик, Повалій, Байрак і травесті Монро': Камалія збентежила шанувальників макіяжем у новому кліпі
'Суміш Білик, Повалій, Байрак і травесті Монро': Камалія збентежила шанувальників макіяжем у новому кліпі

У кліпі співачка постала в сукні-вишиванці. Весь кліп створений в синьо-жовтих кольорах. Деякі шанувальники звернули увагу на макіяж Камалії, який здався їм не дуже вдалим. Деякі вважають, що через нього Камалія зовні стала схожа на Таїсію Повалій, яка мовчить про війну та продовжує виступати в Росії. У коментарях пишуть:

"Пісня хороша... Але Камалія, я б на вашому місці подала в суд на вашого пластичного хірурга. Якась лякаюча суміш Білик, Повалій, Байрак і травесті Монро"

"Нова Повалій"

"Пісня, можливо, і хороша... Але що з мейком? Не ображайтеся, але ви тут на чоловіка схожі"

"Я думала, що це тая Повалій..... Так схожі"

"Спочатку подумала, що Повалій повернулася".

'Суміш Білик, Повалій, Байрак і травесті Монро': Камалія збентежила шанувальників макіяжем у новому кліпі
'Суміш Білик, Повалій, Байрак і травесті Монро': Камалія збентежила шанувальників макіяжем у новому кліпі
'Суміш Білик, Повалій, Байрак і травесті Монро': Камалія збентежила шанувальників макіяжем у новому кліпі
'Суміш Білик, Повалій, Байрак і травесті Монро': Камалія збентежила шанувальників макіяжем у новому кліпі

Дивіться кліп Камалії на пісню Війна:

Як повідомляв Главред, раніше стало відомо, що чоловік-мільярдер найбагатшої співачки в Україні Камалії допомагає нашій країні, але особисто не купував винищувачі для потреб ЗСУ.

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війна в Україні Таїсія Повалій Камалія Співачка Камалія новини шоу бізнесу
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