Чоловік Камалії не купував винищувачі для ЗСУ : співачка зробила несподівану заяву / скріншот

Чоловік-мільярд Самр й багатої співачки в Україні Камалія допомагає нашій країні, але особисто не купував винищувачі для потреб ЗСУ.

У мережі почалися бурхливі обговорення новини про те, що мільйонер Мохаммад Захур нібито купив два винищувачі для ЗСУ. Співачка і дружина бізнесмена в інтерв'ю Славі Дьоміну вирішила прояснити ситуацію.

"Дивись, я один раз сказала, більше я не хочу повторюватися. Дуже уважно подивіться це інтерв'ю", - заявила Камалія.

Після цього на екрані показали уривок з того самого інтерв'ю, в якому співачка каже, що винищувачі для України передали владі Пакистану, а не її чоловік.

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Зазначимо, що війна, яку рашисти принесли в Україну, внесла свої корективи навіть у розмірене життя Камалії. Світські раути їй замінила волонтерська діяльність, від якої вона отримує задоволення.

Зараз вона з родиною перебуває в Англії, де керує трьома благодійними фондами, спрямованими на підтримку України та українців. Ця діяльність займає весь її вільний час.

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