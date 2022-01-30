Смерть Куравльова: кому дістануться шикарна квартира і дача знаменитого актора

Леонід Куравльов / КП

Стали відомі подробиці заповіту знаменитого актора Леоніда Куравльова.

Як пише kp.ru, артист склав заповіт задовго до смерті.

Заповіт Куравльова: що відомо

У нього була п'ятикімнатна квартира в центрі Москви, з вікон якої видно Москву-річку і Храм христа спасителя. Відзначається, що схожа квартира в цьому ж будинку коштує не менше 82 мільйонів рублів.

Крім того, Куравльов володів дачею в Підмосков'ї вартістю близько 10 мільйонів рублів. Все це майно буде поділено в рівних частках між сином актора Василем і його дочкою Катериною.

Де і коли поховають Куравльова

Куравльова поховають 1 лютого на Троєкуровському кладовищі, повідомляє РІА Новості в Союзі кінематографістів Росії.

Реклама

"Похорон Леоніда Куравльова відбудуться у вівторок, швидше за все на Троєкуровському кладовищі", - сказав представник Союзу.

"Українці мені не потрібні": чому Куравльов потрапив на Миротворець

Додамо, що з 2017 року Куравльов знаходився в базі сайту Миротворець за антиукраїнську пропаганду і відкриту підтримку агресивної політики Росії.

Він був одним з підписантів звернення діячів культури РФ на підтримку анексії Криму і політики Володимира Путіна по відношенню до України.

У відповідь на потрапляння в базу Миротворця Куравльов сказав: "Я для них загроза. Я в Україні не був вже багато-багато десятків років. Вони [українці] мені не потрібні".

читайте такожГаспар Ульєль помер після падіння зі скелі-французькому акторові було 37 років

Раніше повідомлялося, що Куравльов потрапив в реанімацію московської клініки з вірусною пневмонією.

Він був не в змозі харчуватися самостійно, йому провели гастростомію-ввели спеціальну трубку в шлунок через надріз в черевній порожнині.

Також у актора відзначалося погіршення когнітивної діяльності та мови, низький, нестабільний тиск.

Читайте ще: