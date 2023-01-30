Службовець у ЗСУ Дмитро Дікусар порушив трьохмісячне мовчання - показав, як його змінила війна

Інфмормації про танцюючого воїна Дікусара не було дуже давно, тому він вирішив заспокоїти шанувальників та нагадати про себе.

Дмитро Дікусар вийшов на зв'язок - як зараз виглядає хореограф / instagram.com/dikusar_dmitriy

Український танцюрист і хореограф Дмитро Дікусар з початку березня 2022 року захищає Україну у складі ЗСУ. Хоробрий воїн з тих пір рідко виходить на зв'язок з шанувальниками - останнє його мовчання затягнулося на цілих три тривожних місяці.

Нарешті Дікусар з'явився в соціальних мережах - опублікував нове фото і розповів, як у нього справи. На знімку хореограф наполовину приховав обличчя так, що залишилися видно лише його пронизливі блакитні очі.

У кадрі танцюрист з'явився в зимовій екіпіровці і без зброї. Селфі виконане з нижнього ракурсу Дмитро показав на своїй сторінці в Instagram.

"Тільки хотів сповістити вас, що зі мною все добре! І нагадати, що люблю вас безмежно!!! Тримаймось і віримо в ЗСУ!!! Обійняв!!" - підписав знімок Дікусар.

У коментарях його друзі, колеги та шанувальники радіють тому, що він повідомив про себе хоч якусь інформацію, дякують за захист нашої країни під час повномасштабної війни і просять поберегти себе.

Дмитро Дікусар вийшов на зв'язок - як зараз виглядає хореограф / instagram.com/dikusar_dmitriy

Раніше легендарний рок-музикант Святослав Вакарчук дав концерт перед бійцями в ЗСУ у практично повністю знищеному в ході боїв між Росією і Україною місті Бахмут, що на Донеччині.

Також стало відомо, що українська ведуча і волонтерка Маша Єфросиніна була внесена в Російський список терористів і екстремістів, а також оголошена в розшук.

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