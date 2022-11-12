Скандальний співак Сергій Лазарєв накричав на Кіркорова при людях

Лазарєв, Кіркоров / скріншот, соцмережі

Поки російські війська влаштовують терор в Україні, в Москві шоу-бізнес влаштовує свої розборки. На цей раз Філіп Кіркоров, який за останні дні влаштував масу скандалів, влаштував істерику на пісенному шоу.

Кіркоров вирішив поскандалити зі своїм другом Сергієм Лазарєвим, який також оскандалився висловлюваннями про війну в Україні.

Колишнього чоловіка Примадонни вивів з себе виступ однієї з учасниць, що замахнулася на творчість Алли Пугачової.

Путініст Кіркоров обрушився на конкурсантку з потоком критики, заявивши, що вона зіпсувала хіт його екс-дружини.

На захист молодої виконавиці встав Сергій Лазарєв. Він, не соромлячись, виступив проти поп-короля і навіть кричав на нього в голос.

"Ми всі переспівуємо Селін Діон, Мерайю Кері, якось не соромимося. Це теж великі співачки, а чомусь до творчості Алли Пугачової ми боїмося доторкнутися, тому що велика! Це не було зіпсовано, Філіп! Це твій особистий суб'єктивний погляд. А на мій погляд, це не було зіпсовано", - крикнув Лазарєв в ефірі шоу.

Реакція Кіркорова була дивно і вражаючою.

Як раніше повідомляли, російський співак Філіп Кіркоров за останній місяць влаштував кілька гучних скандалів. За лічені дні він встиг пройтися по Наргіз, вийшов в голому вбранні на сцену в Алма-Аті і накинувся на журналістку.

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