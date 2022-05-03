"Не тільки я в легкому ступорі": Лазарєв ниє через неможливість заробляти в Росії

Лазарєв ниє через відсутність роботи в Росії / скріншот

Російський співак Сергій Лазарєв, який раніше засудив вторгнення Росії в Україну , різко змінив свою позицію. Від своїх слів він відмовився.

Тепер після відходу великих цифрових майданчиків з Росії співак позбувся заробітку.

"Взагалі, поки я (і не тільки я) в легкому ступорі, оскільки незрозуміло, як знімати і на яких майданчиках просувати нові кліпи. Багато рекорд-лейблів йдуть з Росії. Багато легальних цифрових майданчиків, на яких можна було монетизувати свою роботу, закриті", - передає слова співака StarHit.

Також він зазначив, що введені санкції проти Росії перекреслили всі,

читайте також"Це все, що нам запропонувала Україна": забута всіма співачка Кормухіна накинулася на Барських"Ми так довго прагнули до легалізації музичного ринку і тільки-тільки прийшли до цивілізованих відносин у сфері музики, а зараз все знову незрозуміло", – поскаржився Лазарєв.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив про те, що щиро не розуміє, чому Росія піднімає питання про зняття санкцій. За його словами, причина їх введення поки не усунена.

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