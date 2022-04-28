"Сифіліс, який видає себе за ластовиння": Михайло Кацурін розповів про "денацифікацію" Бердянська

Михайло Кацурін розповів, як сьогодні живе окупований рашистами Бердянськ / instagram.com/misha_katsurin

Український музикант, ресторатор і ймовірний коханець співачки Наді Дорофєєвої Михайло Кацурин розповів про свій рідний Бердянськ, який зараз перебуває в окупації рашистів.

В іронічній формі він розповів історію "Бердянського нацизму" - за його словами, нетерпимости в будь-яких її проявах ніколи не було місця в його місті: "У нас дійсно був нацизм. Коли я навчався в гімназії, в місті вів активну діяльність 1 скінхед. Він бухав і слухав "корозію металу". У той же час, в Бердянську навчалося кілька студентів з Африки і, одного разу, скінхед сказав їм якусь грубість на Приморській площі, за що миттєво отримав від них [нецензур.]. На тому справжня денацифікація Бердянська завершилася".

Розповідь Кацурін супроводив фотографіями рідного Бердянська, і короткою довідкою про те, як місто живе під російською окупацією зараз.

Все ж ресторатор не залишає надії на те, що побачить малу Батьківщину українською і вільною: "Тепер прийшла Росія. А Росія - це сифіліс, який намагається видавати себе за ластовиння. Гріє душу тільки одне - 100 років тому сифіліс лікувати не вміли. А потім навчилися".

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