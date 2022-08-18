"Шок-контент": Ксенія Мішина показала, чим займалася в юності

Ксенія Мішина розповіла про шкідливу звичку зі школи / instagram.com/misha.k.ua

Українська актриса, зірка серіалів Кріпосна і Клятва лікаря, Ксенія Мішина багато в чому - зразок усвідомленості.

Вона ретельно стежить за своїм харчуванням, займається спортом, багато часу приділяє саморозвитку і медитації, одна виховує сина, враховуючи його характер і особливості...

Складно уявити, що колись життя 33-річної актриси була зовсім іншим. Правда, і його Мішина не соромиться, а показує, як частину свого шляху, який привів її в "тут і зараз".

Так Ксенія вирішила поспілкуватися з шанувальниками в Instagram, де вони задавали їй різні питання. Фанати запитали, чи правда, що Мішина раніше палила.

Мішина без збентеження показала фото з юності, з її Останнього дзвоника: вона в білій блузці, темній спідниці, бантом на голові і стрічкою з написом "випускник", позує в парку з пляшкою шампанського і сигаретою в руках. Знімок вона жартома назвала шок-контентом.

Ксенія Мішина розповіла про шкідливу звичку зі школи / instagram.com/misha.k.ua

Раніше Ксенія Мішина розповіла, що познайомила свого 10-річного сина Платона з його біологічним батьком - вони зустрілися вперше за все життя хлопчика.

Також вона заявила, що планує продовжити спілкування з Олександром Еллертом - в одному з інтерв'ю вона зізналася, що жила з колишнім коханим якийсь час на початку повномасштабної війни.

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