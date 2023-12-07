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Шикарна дружина Нацгвардійця представить Україну на "Місіс світу 2024" у США

Олена Кюпелі
7 грудня 2023, 15:41оновлено 7 грудня, 21:31
Олена Єлізарова представить Україну на Міжнародному конкурсі краси.
Нова Місіс Всесвіт 2024
Нова Місіс Всесвіт 2024 / Колаж Главред, фото прес-служби конкурсу

У Міжнародному конкурсі "Місіс Всесвіт 2024" Україну в міжнародному конкурсі "Місіс Всесвіт 2024" в США.

Переможницею Всеукраїнського змагання стала 37-річна багатодітна мама і дружина нацгвардійця Олена Єлізарова, пише Таблоїд.

Жінка є дизайнером інтер'єрів, а також володіє власним ювелірним брендом. "Це ще один майданчик, на якому Україна може заявити про себе. Розповісти про нашу культуру і традиції, зробити більш помітними твори українських дизайнерів одягу та аксесуарів. Для мене велика честь і відповідальність представляти нашу країну в цей складний час ", - сказала Єлізарова.

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Жінка також написала власну колискову. І виховує 4 дітей.

Нагадаємо, раніше пропагандистські ЗМІ знову знайшли привід для гордості-знову мешканка терористичної держави перемогла в "міжнародному" конкурсі краси, серед панянок розміру"плюс".

Нагадаємо, раніше Вікторія Апанасенко згадала короткий діалог з учасницею конкурсу з боку терористичної Росії Ганною Лінніковою, яка атакує мирну Україну своїми ракетами.

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