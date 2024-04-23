Шикарна донька Кетрін Зета Джонс вигуляла мамину легендарну сукню

54-річна володарка премії "Оскар" була напрочуд схожа на свою доньку завдяки.

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Дочка Кетрін Зета Джонс вигуляла мамину сукню / Колаж Главред, фото Instagram/carys.douglas, catherinezetajones

Дочка голівудської акторки Кетрін Зета-Джонс, Керіс Зета-Дуглас, мала такий самий вигляд, як її мама, коли приміряла сукню акторки на свій 21-й день народження.

Як пише Page Six, Керіс поділилася серією фотографій, присвячених цій події. На ній була гламурна рожева сукня-комбінація Ungaro з мереживними вставками і трояндами зверху.

До ефектної сукні вона додала мінімум прикрас і туфлі на підборах з ремінцями, а волосся вклала у вільні кучеряві пасма.

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Дочка Кетрін Зета Джонс і Майкла Дугласа / Скріншот Instagram/carys.douglas

Сама актриса спочатку одягла рожеву сукню, йдучи червоною доріжкою на церемонії вручення нагород MTV Movie Awards 1999 року, коли вона була номінована, а пізніше виграла нагороду за роль у "Масці Зорро".

Хто така Кетрін Зета Джонс Кетрін Зета Джонс - британська актриса. Лауреатка премій "Оскар" (2003), BAFTA (2003) і двох Премій Гільдії кіноакторів США. За даними Вікіпедії, з 18 листопада 2000 року Зета-Джонс одружена з актором Майклом Дугласом, з яким вона зустрічалася два роки до їхнього весілля. У подружжя є двоє дітей - син Ділан Майкл Дуглас і дочка Керіс Зета Дуглас.

54-річна володарка премії "Оскар" була напрочуд схожа на свою доньку завдяки такій самій зачісці та срібним туфлям з ремінцями.

Керіс посміхнулася, позуючи для фотографій у сукні, і навіть показала одного з хлопчиків, що цілують її в щоку, коли вона тримала квітку.

Фото мами в цій же сукні можна подивитися тут

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