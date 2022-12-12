УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Співачка Шер розповіла про трагедію у своїй родині

12 грудня 2022, 12:22
У США у віці 96 років померла американська актриса, співачка і модель Джорджія Холт - мати легендарної співачки Шер.
Шер, її мама
Співачка Шер розповіла про трагедію в своїй родині / скріншот з відео і https://ua.depositphotos.com

Відома американська актриса, співачка і модель Джорджія Холт 10 грудня померла у віці 96 років. Трагічну новину на своїй сторінці в Twitter озвучила її легендарна донька - співачка Шер.

Причину смерті виконавиця не назвала, але раніше вона багато разів говорила про проблеми матері зі здоров'ям. У вересні нинішнього року Холт госпіталізували в лікарню з пневмонією. Після цього Шер подякувала фоловерів за молитви і запевнила, що її мати відчула себе набагато краще.

Джорджія Холт почала співати на радіо Оклахома-Сіті з дитинства (коли їй було шість років). А вже через чотири роки прославилася на всі США, коли заспівала дуетом з Бобом Уіллсом (лідером групи Bob Wills and the Texas Playboys). Вона також вигравала конкурси краси та талантів. У зірки було кілька епізодичних ролей в кіно і телебаченні в 1950-х роках.

Після розлучення з першим чоловіком, Джоном Саркісяном - батьком Шер - Холт виходила заміж ще п'ять разів (причому двічі − за одного і того ж чоловіка).

Нагадаємо, раніше Шер (справжнє ім'я – Шерілін Саркісян) пояснила, чому закрутила роман з музичним продюсером Олександром Едвардсом (адже вона старша за нього рівно 40 років - 76 проти 30).

До того рідкісними фотографіями старшого красеня-сина поділився український футболіст, тренер і політичний діяч Андрій Шевченко. Нещодавно Джордану виповнилося 18 років.

Також стало відомо, що радянська і грузинська співачка Тамара Гвердцителі втратила маму-одеситку. Артистка важко переживає її смерть, через що її власне психічне і фізичне здоров'я сильно похитнулося.

Інші новини:

Шер новини шоу бізнесу
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

12:55

Прикмети на 13 грудня: які 5 речі не можна робити та що потрібно приготувати, щоб гроші залучити

12:51

У Мелітополі підірвали базу зі співробітниками ФСБ: деталі потужного удару ЗСУВідео

12:50

Що подарувати мамі на Новий Рік-2023: 7 подарунків на рік Чорного Кролика, які вона оцінить

12:23

16 років потому: як зараз виглядає Олена Поліно зі Щасливих разом

12:22

Співачка Шер розповіла про трагедію у своїй родиніВідео

Реклама
11:54

Тотальний блекаут в Україні - реальний сценарій, люди можуть переїхати в села - КулебаВідео

11:51

"РФ вже програла": у Зеленського пояснили, що чекає на Росію після фіаско у війніВідео

11:42

"Бог був в останньому потязі з Маріуполя": у США легендарна співачка записала пісню про війну в УкраїніВідео

11:30

Країни G7 і ЄС допоможуть впровадити реформу містобудування – Кубраков

11:19

Зима обмежує застосування авіації: експерт назвав головну проблему для ЗСУВідео

11:05

"Там зійшли з розуму": далекобійник Гостюхін відрікся від сестри і дочки через війну в Україні

11:00

"В кімнаті лежали геніталії, очі, зрізана шкіра": український військовий про російський полонВідео

10:53

План "Ноїв ковчег": політолог повідав, як евакуюватимуть Путіна і "кремлівських" до ВенесуелиВідео

10:43

"Десятки окупантів відправляться додому в пакетах": на Запоріжжі ЗСУ накрили вогнем бази військових РФВідео

10:34

"Путін прийшов нас знищити": Кулеба розніс супротивників "бавовни" на військових базах в РосіїВідео

10:19

Досвідчені господині завжди тримають сир в морозилці: в чому хитрість

10:05

РФ хоче захопити 4 області України: у британській розвідці назвали пріоритетний напрямокВідео

10:01

Путін впав зі сходів і пошкодив куприк - британські ЗМІВідео

09:37

"Ледве живий залишився": ЗСУ накрили з HIMARS базу вагнерівців у СватовомуВідео

09:33

Експерт розповів, чи активізують вороги ракетні удари по Україні після атак дронів по РФВідео

Реклама
09:33

Потужні танки Leopard 2 для України: Кулеба пояснив, чому наразі не вдається отримати машиниВідео

09:30

Дочка - "халк" Шукшиной виклала фото, де її "бампер" в стрінгах практично затулив весь екран

09:06

"У Путіна може впасти планка": експерт пояснив, що отримала Україна після "бавовни" в РосіїВідео

09:06

Чи вистачає у ЗСУ людей: у Міноборони розповіли, з якою проблемою зіткнулася українська арміяВідео

09:01

Російського співака затримали в аеропорту Молдови через підтримку Росії

08:59

ППО для України та формула миру: деталі телефонної розмови Зеленського та БайденаВідео

08:34

Путінська ідеологія нікуди не зникне після війниПогляд

08:29

Монетизація субсидій на оплату комунальних послуг: як поміняли механізмВідео

08:10

Гороскоп на сьогодні 12 грудня 2022: Ракам - активність, Дівам - нервозність, Рибам - зміни

08:09

Ніколаєва і Орбакайте женуть з Росії через "українське вбрання"

07:57

Росія хоче, щоб Україна здалася і пішла на "діалог": Резніков попередив про складні 2 місяціВідео

07:39

"Не бачу різниці між народами України і Росії": Тимощук заговорив на 11 місяці війни

07:30

Ворожіння на Андрія: чарівні пророцтва на кохання та фортунуВідео

07:04

До нового року ЗСУ почнуть заходити до Криму, а навесні 2023-го війна закінчиться – Роман СвітанВідео

07:00

Гороскоп на тиждень 12-18 грудня 2022: Овнам - хвороби, Левам - небезпеки, а Рибам - нервування

06:58

"Польща з іншого боку, ти в курсі?": ЗСУ спіймали окупанта - "мисливця на поляків"Відео

06:33

Лукашенко дав задню: Білорусь вже навряд чи вторгнеться в Україну - ISWВідео

06:30

День Сухопутних військ України: як привітати українських захисників

06:18

У чому особливість ситуації в БахмутіПогляд

06:00

Гороскоп таро на тиждень 12-18 грудня 2022: Тельці опиняться на фініші, а Рибам доведеться попітніти

Реклама
05:00

День Андрія Первозванного 2022: коли відзначають свято і що не можна робити

05:00

Жіночий гороскоп на тиждень 12-18 грудня: Рибам - нервування, Овнам - неадекватність

04:30

Як прибрати цвіль з вікна та підвіконня: 5 казкових засобів, які знайдуться в кожному домі

04:28

"Це ключ до півдня": Арестович розповів, коли ЗСУ підійдуть до КримуВідео

03:55

Жорстокий аб’юз та нуль почуттів: 4 фрази, після яких можна серйозно задуматись про розрив відносинВідео

02:36

"А ви кажете старий дід": Віктор Павлік пограв для молодої дружини м'язами на камеру

02:30

Волосся постійно випадатиме: 6 компонентів, які роблять шампунь неймовірно шкідливимВідео

02:05

В Україні з’явився комплекс заходів для уникнення блекауту – експертВідео

02:05

Щоб у туалеті завжди було чисто: 2 важливі правила догляду за йоржиком

01:33

"Баба чи мужик": Волочкову переплутали з трансвеститом, Паніну сподобалосяВідео

Новини України
Новини КиєваНовини телеграмНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Рецепти
Консервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023Закуски
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Синоптик
Погода на вихідніПрогноз погодиПогода на тижденьПогода зимаМагнітна буря
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти