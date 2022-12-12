Співачка Шер розповіла про трагедію у своїй родині

У США у віці 96 років померла американська актриса, співачка і модель Джорджія Холт - мати легендарної співачки Шер.

Співачка Шер розповіла про трагедію в своїй родині / скріншот з відео і https://ua.depositphotos.com

Відома американська актриса, співачка і модель Джорджія Холт 10 грудня померла у віці 96 років. Трагічну новину на своїй сторінці в Twitter озвучила її легендарна донька - співачка Шер.

Причину смерті виконавиця не назвала, але раніше вона багато разів говорила про проблеми матері зі здоров'ям. У вересні нинішнього року Холт госпіталізували в лікарню з пневмонією. Після цього Шер подякувала фоловерів за молитви і запевнила, що її мати відчула себе набагато краще.

Джорджія Холт почала співати на радіо Оклахома-Сіті з дитинства (коли їй було шість років). А вже через чотири роки прославилася на всі США, коли заспівала дуетом з Бобом Уіллсом (лідером групи Bob Wills and the Texas Playboys). Вона також вигравала конкурси краси та талантів. У зірки було кілька епізодичних ролей в кіно і телебаченні в 1950-х роках.

Після розлучення з першим чоловіком, Джоном Саркісяном - батьком Шер - Холт виходила заміж ще п'ять разів (причому двічі − за одного і того ж чоловіка).

Нагадаємо, раніше Шер (справжнє ім'я – Шерілін Саркісян) пояснила, чому закрутила роман з музичним продюсером Олександром Едвардсом (адже вона старша за нього рівно 40 років - 76 проти 30).

До того рідкісними фотографіями старшого красеня-сина поділився український футболіст, тренер і політичний діяч Андрій Шевченко. Нещодавно Джордану виповнилося 18 років.

Також стало відомо, що радянська і грузинська співачка Тамара Гвердцителі втратила маму-одеситку. Артистка важко переживає її смерть, через що її власне психічне і фізичне здоров'я сильно похитнулося.

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