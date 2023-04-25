Шакіру визнали жінкою року на зло зраднику Піке

Колумбійська співачка змогла конвертувати свої страждання в творчість, що піднесло її на новий етап визнання.

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Шакіра стала жінкою року за версією Billboard / instagram.com/shakira

Влітку минулого року колумбійська співачка Шакіра приголомшила шанувальників новиною про те, що її багаторічний партнер, батько двох її дітей, іспанський футболіст Жерар Піке систематично зраджував їй. З цієї причини артистка пішла від спортсмена.

Шакіра болісно переживала зраду і розрив з коханим, і не соромилася демонструвати ці почуття публіці. Вона випустила кілька треків, присвячених невірному Піке і його новим захопленням, а також власним переживанням. Емоційний порив знову підніс Шакіру на вершину музичного Олімпу, а футболіста обдарував лише громадським осудом.

Зараз стало відомо, що співачка була визнана жінкою року авторитетним виданням Billboard, а також стала першою латиноамериканською жінкою, удостоєною цього звання.

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Цього Шакіра домоглася завдяки своїй глибоко особистій музиці, яка не тільки надихає, але і подає здоровий приклад того, як варто справлятися з сильними емоціями, створюючи щось нове і прекрасне.

"Шакіра - ідеальна жінка в музиці. Завдяки їй латиноамериканські жінки по всьому світу отримали можливість писати і виконувати глибоко особисту музику. Вона самостійно створила цілий рух і її творчість залишається ще більш актуальною, ніж будь-коли, з витонченістю, величезною віддачею і талантом. Вона - визначення жінки в музиці", - пояснює вибір Billboard директор видання по контенту Лейла Кобо.

Дивіться відео про "жінку-вовчицю" Шакіру, її непростий шлях і абсолютно новий виток у співочій кар'єрі:

Нагадаємо, 46-річна колумбійська співачка Шакіра та 36-річний іспанський футболіст Жерар Піке у червні 2022 року розійшлися після 11 років стосунків. Артистка пішла від спортсмена через його невірність, і змогла відсудити у нього синів. Горда колумбійка живе з високо піднятою головою, і новий статус вільної жінки їй, до речі, дуже до лиця.

Раньше Шакіра показала знімки у напівпрозорій сукні, виконані для новорічної рекламної кампанії британського модного будинку Burberry.

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