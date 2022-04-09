Серж Танкян з System of a Down запропонував Росії напасти на його рідну Вірменію

Такий цинізм не змогли "проковтнути" навіть найвідданіші фанати музиканта.
Американський музикант вірменського походження Серж Танкян, лідер групи System Of a Down, має активну громадянську позицію щодо підтримки своєї історичної батьківщини. Незважаючи на це, в його соціальних мережах з'явився дивний пост із закликом Росії атакувати Вірменію.
Артист активно працює над визнанням геноциду вірмен у 1915 році, здійснений Османською імперією, а також багато уваги приділяє військовим конфліктам, які час від часу спалахують між Вірменією та Азербайджаном.
Схоже, Танкяна обурила та кількість підтримки, яку США і ЄС надають Україні у війні з Росією. На його думку, Вірменію в цих питаннях явно обділяють.
На його сторінці в Twitter з'явилося повідомлення: "Може, нам варто переконати Росію напасти на Вірменію, щоб Захід дав нам зброю і гроші для боротьби з Азербайджаном і Туреччиною?"
Подібна пропозиція лідера System Of a Down, нехай і у вигляді саркастичного жарту, обурила громадськість - в коментарях до посту залишають безліч фотографій постраждалих від російської агресії міст та українців. У Танкяна запитують, чи дійсно саме цього він бажає своєму народові, який він раніше так ревно захищав:
"Обережніше зі своїми бажаннями".
"Атакуйте, руйнуйте інфраструктуру і вбивайте тисячі мирних жителів. З найкращими побажаннями від Сержа до Вірменії..."
"Так, друже, можна спробувати. Якщо це зробить тебе щасливим. Вірменія вже окупована росіянами, але ти вимагаєш геноциду. І вони з радістю зроблять це".
"Ганьба тобі!"
"Пане Танкян, будь ласка, відвідайте Бучу, Бородянку, Ірпінь, це (були) хороші міста під Києвом. І тільки потім, коли побачите, поговорите з місцевими, пишіть щось подібне".
"Який цинізм, рівень мерзенності такої людини, після всієї інформації з Бучі, важко уявити".
Maybe we should convince Russia to attack Armenia so the West gives us weapons and money to fight Azerbaijan and Turkey :) https://t.co/qUiLZhrRIH— Serj Tankian (@serjtankian) April 6, 2022
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