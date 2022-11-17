Сергій Писаренко та Євген Нікішин пішли з Дизель Студіо і тепер топлять за Путіна

Російські коміки покинули український проєкт з особистих переконань.
Комік і актор Дизель Студіо білоруського походження Євген Сморигін розповів, що його колеги, російські коміки Сергій Писаренко і Євген Нікішин, офіційно припинили свою співпрацю з українським проєктом.
У перші дні повномасштабного вторгнення РФ в Україну гумористи, які близько 4 років жили і працювали на території нашої держави, записали відеозаяву, в якій підкреслили, що це не спецоперація, а війна проти українського народу.
Проте, коли перші переживання від війни притупилися, Писаренко і Нікішин не змогли сформулювати чітку проукраїнську позицію. Цей момент став для їхньої співпраці з Дизель Студіо критичним. Їх колега, Євген Сморигін, в інтерв'ю для КП розповів, як сталося розставання коміків.
"Війна оголює і розставляє всі пріоритети. Тут треба визначитися вже на сто відсотків - ти за кого? Потрібно мати одну позицію. На жаль, хлопці не змогли висловити офіційно проукраїнську позицію. Напевно, як людей їх можна зрозуміти, у них там сім'ї. Ми поважаємо один одного, дружимо, але без української позиції і без засудження війни жоден артист, швидше за все, не зможе працювати в Україні. Ми написали один одному відкриті листи в нашій групі, без скандалів, без істерик, спокійно висловили нашу позицію. Вони, на жаль, висловити проукраїнську не можуть. Тому спокійно тимчасово розлучилися", - згадує Євген.
Раніше російський актор українського походження Юрій Батурин, який цілком підтримує війну в Україні, зі сльозами на очах поскаржився, що батьки в Україні вважають його зрадником.
Також за "формування антиросійського курсу" громадські та культурні діячі Канади були нагороджені можливістю ніколи не відвідувати Росію - серед них виявилися актор Джим Керрі та онук Степана Бандери.
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