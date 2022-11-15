Юрій Батурин поскаржився на те, що його вважають зрадником, і звернувся до батьків в Україні / instagram.com/yuribaturin

Російський кіноактор Юрій Батурин народився в Кіровоградській області і жив у Дніпропетровську. На початку 90-их він перебрався в Росію, і з тих пір країну-терориста називає своїм домом.

Не дивно, що і війну артист схвалює, і в пропаганду російську вірить. Для нього родичі, які залишилися в Укарині - батьки та молодший брат, це хворі люди, з якими він не спілкується, щоб не провокувати.

Проте Батурін скаржиться, що в рідному селі його вважають зрадником за підтримку кривавої кремлівської влади. Особливо йому боляче, що його сім'я відвернулася від нього через його проросійську позицію. Самі вони залишаються в Україні, вірять в нашу перемогу і не бажають іншої Батьківщини.

З цього приводу Батурин розпустив соплі на одному з головних російських телеканалів. Актор поскаржився, що через те, що його вважають зрадником, з ним навіть не розмовляють. Тому він звернувся до мами і тата через телебачення. З дивовижною впертістю на межі з недоумством він заявив, що його батьки просто зобов'язані змінити свої переконання. На чому базується його переконання Батурін, щоправда, так і не розповів.

"Мам, я тебе дуже люблю. Я про тебе думаю кожен день, про тебе, про тата. У мене фотографії там є. Я дивлюся їх часто. Мамо, все буде добре, не хвилюйся. Ти ще приїдеш до Москви з батьком, ми ще погуляємо, і я приїду на Україну, привезу свого сина, покажу йому всі ті місця, де я в дитинстві бігав босоніж. Тату, на тебе одна надія. Я знаю, як мама буде реагувати на все і як вона реагує. Але ти ж знаєш, про що я думаю і що я говорю, і що я роблю і для чого. Ти людина, на яку я хотів би бути схожим", - ковтаючи фальшиві, лицемірні сльози, каже Батурін.

Нагадаємо раніше стало відомо, що російський актор Дмитро Харатьян заробляє на розпалюванні ненависті співгромадян до українського народу.

За інформацією журналістів проєкту "Гроші", за участь у пропагандистських концертах "Zа Росію", які проходили на площах російських міст, Харатьян отримав близько 2 мільйони рублів.

Пізніше він у тимчасово окупованому Макіївці він дав концерт перед медиками і бойовиками групи "ДНР".

Актор співав військові пісні і пісні з кінофільмів ("Катюша" або "Дороги любові" з "Гардемарини, вперед!").

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