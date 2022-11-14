УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Втрата втрат: Джиму Керрі та спадкоємцю Степана Бандери заборонили в'їзд до РФ

14 листопада 2022, 22:38

За "формування антиросійського курсу" громадські та культурні діячі нагороджені можливістю ніколи не відвідувати Росію.

Джим Керрі
Джим Керрі не зможе їздити в РФ через заборону від МЗС країни-терориста / imdb.com

Міністерство закордонних справ РФ опублікувало список канадських культурних і громадських діячів, яким заборонено відвідувати країну-терориста на постійній основі.

Такою була реакція РФ на відкриту підтримку прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, яку політик від імені своєї країни надає Україні. Наприклад, жорсткі санкції для Росії.

Влада Канади були названа на офіційному сайті МЗС русофобською, а діячі, які внесені в список, тими, хто "безпосередньо залучений до формування агресивного антиросійського курсу".

Список включає в себе 100 громадян Канади. Серед них виявилися актор Джим Керрі (за відкрите засудження політики Путіна і війни в Україні; має канадо-американське громадянство), акторка українського походження та зірка серіалу Вікінги Кетрін Віннік і журналіст, за сумісництвом онук Степана Бандери, Стефан 'Стів' Бандера.

Нагадаємо, раніше Лариса Доліна, яку все частіше критикують за зовнішній вигляд, "вибухнула" гнівною канонадою на адресу ненависників. 67-річна заявила, що їй подобається молодіжний стиль і вона не буде ховати фігуру під вільним одягом.

Також ми повідомляли, що скандальна російська співачка українського походження Лоліта, яка мовчить про війну в Україні, підтримуючи таким чином агресію Росії, поділилася відео, в якому назвала свої концерти психотерапією.

Інші новини:

шоу-бізнес Джим Керрі новини шоу бізнесу
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

23:41

Які джинси носити після 50 років: 5 простих правил, які допоможуть вибрати ідеальну модель

23:40

Якщо республіканці отримають більшість на виборах, допомога Україні не зміниться - Бала

23:00

У самому Херсоні багато окупантів, вони переодяглися в цивільний одяг - радник мера містаВідео

22:38

Втрата втрат: Джиму Керрі та спадкоємцю Степана Бандери заборонили в'їзд до РФ

22:36

Створили велику проблему: полковник СБУ розповів, що відбувається у звільненому ХерсоніВідео

Реклама
22:24

Контрнаступатимуть до останнього: ЗСУ не погодяться на будь-які компроміси - ЗалужнийВідео

22:09

"Запам'ятайте мої слова": близька подруга Єлизавети II назвала сумний кінець для Меган Маркл і ГарріВідео

21:40

Шкіра тріскається, лущиться і пече: як правильно доглядати за обличчям і руками в холодну пору рокуВідео

21:13

Яніна Соколова висловилася про стосунки з Андрієм Хливнюком після скандального фото

20:59

"Затишшя насторожує": Коваленко заявив, що РФ може вдарити по Україні іранськими ракетамиВідео

20:48

Генасамблея ООН зобов'язала РФ виплатити Україні репараціїВідео

20:42

В РНБО назвали дві головні загрози для ХерсонаВідео

20:41

Як позбутися головного болю без знеболювальних: ефективні способи

20:40

Україна зможе пережити військову зиму: Кулеба назвав 10 необхідних для цього кроківВідео

20:30

Гороскоп на завтра 15 листопада: Раки зможуть розслабитися, а Скорпіони повинні попрацювати

20:12

Вимагає розмоми з Путіним: президент Китаю назвав свою версію переговорів з БайденомВідео

20:10

Прикмети на 16 листопада: які 3 речі потрібно зробити в день Анни, щоб залучити велику удачуВідео

20:06

Христина Остапчук розповіла, хто її утримує: "Йому 85, він має великий спадок"

20:00

"Мирного шляху немає": офіцер ЗСУ розповів, як буде відбуватися звільнення КримуВідео

19:53

"Ймовірність такого сценарію - 0%": Путін не погодиться на виведення військ з України - опозиціонерВідео

Реклама
19:35

"Перемога України - плюс для США": експерт розповів, чому війна не затягнеться до 2024 року

19:10

Захід з Білорусі будеПогляд

19:03

Деокупація триває: ЗСУ продовжать контрнаступ навіть взимку - ПодолякВідео

18:55

Обрав сторону добра: у бою з російськими окупантами героїчно загинув 25-річний уродженець Тайваню

18:16

Як зміцнити волосся в домашніх умовах: 4 кращих маски, які реально діютьВідео

18:01

Ядерна зброя і війна в Україні: Байден і Сі Цзіньпін зробили заяву після переговорівВідео

17:55

"Гарматне м'ясо" закінчилося: Путін офіційно дозволив іноземцям служити в російської арміїВідео

17:09

Як помити посуд без миючих засобів: 3 способи від досвідчених господинь

17:07

Закатували у власному погребі: "визволителі" по-звірячому вбили подружжя фермерів на Херсонщині

16:38

Тодоренко оголилася на очах у знаменитого спортсменаВідео

16:13

"На Москву наступати не будемо": все, що відомо про приїзд Зеленського у ХерсонФотоВідео

16:07

Держпереворот у Кремлі неминучий, і він буде раптовим – ПодолякВідео

15:50

В Україні поки не можуть відмінити відключення світла: у ДТЕК заявили про серйозну проблемуВідео

15:48

"Зовні було зрозуміло, що людина хворіє": священик розповів правду про здоров'я Олега Винника

15:48

ЗСУ отримали вантажівку Volkswagen за сприяння Favbet Foundation

15:41

Україну замете снігом і вріже мороз на цьому тижні: синоптики назвали датуВідео

15:14

Закохана в Зеленського, але одружена з Росією: Лоліта зробила провокаційну заяву

15:02

У Європарламенті готуються оголосити Росію країною-терористом на наступному тижніВідео

15:02

Простий тест по очах: колір очей розповість багато про ваш характерВідео

15:00

США зацікавлені у завершенні війни до 2024 року, від цього залежить другий термін Байдена — Бала

Реклама
14:37

"Кадирову привіт!": на Херсонщині чеченці так тікали від ЗСУ, що погубили трупи всіх своїх солдатівВідео

14:19

Тиждень без масованих ракетних ударів РФ: у ЗСУ пояснили причину "затишшя"Відео

14:04

"Китай і США можуть впоратися з розбіжностями": Байден вперше зустрівся з Сі ЦзіньпіномВідео

13:50

Навіщо заморожувати нижню білизну: оригінальний лайфхак від бережливих господинь

13:47

Топ-9 кімнатних рослин, що очищають повітря від пилу, тютюнового диму і токсинів

13:27

У Туреччині таємно відбуваються переговори між Росією і США – ЗМІВідео

13:22

Голос країни-12 Суперфінал: список учасників, які потрапили в прямий ефірВідео

13:14

У Лаврова влаштували істерику: не хочуть виводити війська і йти на реальний діалог з УкраїноюВідео

13:11

"Скиглення Путіна про переговори нічого не змінить": Подоляк відповів на бажання РФ "поговорити"Відео

13:00

Гороскоп на сьогодні 14 листопада 2022: Тельці спілкуватимуться, а Риби допустять помилки

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Синоптик
Погода осіньМагнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода на тижденьПогода на листопад
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023Вихідні у листопаді
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочки
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиМодний манікюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьМолодик у жовтніГороскоп на листопадГороскоп на тиждень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти