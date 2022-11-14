Втрата втрат: Джиму Керрі та спадкоємцю Степана Бандери заборонили в'їзд до РФ

Джим Керрі не зможе їздити в РФ через заборону від МЗС країни-терориста / imdb.com

Міністерство закордонних справ РФ опублікувало список канадських культурних і громадських діячів, яким заборонено відвідувати країну-терориста на постійній основі.

Такою була реакція РФ на відкриту підтримку прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, яку політик від імені своєї країни надає Україні. Наприклад, жорсткі санкції для Росії.

Влада Канади були названа на офіційному сайті МЗС русофобською, а діячі, які внесені в список, тими, хто "безпосередньо залучений до формування агресивного антиросійського курсу".

Список включає в себе 100 громадян Канади. Серед них виявилися актор Джим Керрі (за відкрите засудження політики Путіна і війни в Україні; має канадо-американське громадянство), акторка українського походження та зірка серіалу Вікінги Кетрін Віннік і журналіст, за сумісництвом онук Степана Бандери, Стефан 'Стів' Бандера.

Нагадаємо, раніше Лариса Доліна, яку все частіше критикують за зовнішній вигляд, "вибухнула" гнівною канонадою на адресу ненависників. 67-річна заявила, що їй подобається молодіжний стиль і вона не буде ховати фігуру під вільним одягом.

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