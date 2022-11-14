Втрата втрат: Джиму Керрі та спадкоємцю Степана Бандери заборонили в'їзд до РФ

За "формування антиросійського курсу" громадські та культурні діячі нагороджені можливістю ніколи не відвідувати Росію.
Міністерство закордонних справ РФ опублікувало список канадських культурних і громадських діячів, яким заборонено відвідувати країну-терориста на постійній основі.
Такою була реакція РФ на відкриту підтримку прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, яку політик від імені своєї країни надає Україні. Наприклад, жорсткі санкції для Росії.
Влада Канади були названа на офіційному сайті МЗС русофобською, а діячі, які внесені в список, тими, хто "безпосередньо залучений до формування агресивного антиросійського курсу".
Список включає в себе 100 громадян Канади. Серед них виявилися актор Джим Керрі (за відкрите засудження політики Путіна і війни в Україні; має канадо-американське громадянство), акторка українського походження та зірка серіалу Вікінги Кетрін Віннік і журналіст, за сумісництвом онук Степана Бандери, Стефан 'Стів' Бандера.
Нагадаємо, раніше Лариса Доліна, яку все частіше критикують за зовнішній вигляд, "вибухнула" гнівною канонадою на адресу ненависників. 67-річна заявила, що їй подобається молодіжний стиль і вона не буде ховати фігуру під вільним одягом.
Також ми повідомляли, що скандальна російська співачка українського походження Лоліта, яка мовчить про війну в Україні, підтримуючи таким чином агресію Росії, поділилася відео, в якому назвала свої концерти психотерапією.
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