Будинок російського коміка під Києвом розбив рашистський снаряд

Сергій Писаренко показав фото зруйнованого російськими окупантами будинку / facebook.com/pabaduba

Російський актор і комік Сергій Писаренко останні кілька років будує кар'єру в Україні. Він є резидентом українського гумористичного концертного шоу Дизель шоу.

Писаренко з дружиною і дочкою жили під Києвом. Сьогодні артист опублікував фотографію їх зруйнованого будинку.

На щастя, самого Писаренка і його сім'ї в будинку на момент нападу не було. У перші дні після початку повноцінного військового вторгнення РФ в Україну, йому вдалося вивезти близьких до Естонії.

Довгий час артист картав себе за це малодушне рішення, сподівався, що його будинок обійдуть руйнування і звірства російської армії. Але війна диктує свої правила.

На фотографії, якою поділився Писаренко у Facebook, видно, що російський снаряд влучив у другий поверх будинку, повністю знищивши одну зі стін. "Через кілька днів після початку війни вивіз свою сім'ю з під Києва в Таллінн. І весь час думав: а може даремно? Наше селище в стороні. Може пронесе ... Не пронесло. Один бій змінив наше селище і наш дім..." - написав комік.

Сергій Писаренко встиг вивезти сім'ю з-під Києва до попадання в будинок снаряда / facebook.com/pabaduba

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Раніше фронтмен групи Друга ріка Валерій Харчишин поділився сумною новиною: його сім'я залишився без житла - будинок музиканта під Гостомелем знищений в результаті попадання в нього російського снаряда.

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