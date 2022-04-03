Будинок російського коміка під Києвом розбив рашистський снаряд

Актор Дизель шоу до останнього сподівався, що його сім'ю обійде це нещастя.
Російський актор і комік Сергій Писаренко останні кілька років будує кар'єру в Україні. Він є резидентом українського гумористичного концертного шоу Дизель шоу.
Писаренко з дружиною і дочкою жили під Києвом. Сьогодні артист опублікував фотографію їх зруйнованого будинку.
На щастя, самого Писаренка і його сім'ї в будинку на момент нападу не було. У перші дні після початку повноцінного військового вторгнення РФ в Україну, йому вдалося вивезти близьких до Естонії.
Довгий час артист картав себе за це малодушне рішення, сподівався, що його будинок обійдуть руйнування і звірства російської армії. Але війна диктує свої правила.
На фотографії, якою поділився Писаренко у Facebook, видно, що російський снаряд влучив у другий поверх будинку, повністю знищивши одну зі стін. "Через кілька днів після початку війни вивіз свою сім'ю з під Києва в Таллінн. І весь час думав: а може даремно? Наше селище в стороні. Може пронесе ... Не пронесло. Один бій змінив наше селище і наш дім..." - написав комік.
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Раніше фронтмен групи Друга ріка Валерій Харчишин поділився сумною новиною: його сім'я залишився без житла - будинок музиканта під Гостомелем знищений в результаті попадання в нього російського снаряда.
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