Серйозна загроза: співачка Камалія потрапила до лікарні з донькою - що трапилося

Українська популярна співачка Камалія розповіла шанувальникам, що її 10-річна донька Мірабелла отримала серйозні травми - перелом руки і зміщення.
На своїй сторінці в соцмережах артистка також подякувала лікарям, які дбають про її доньку та оперативно надали допомогу дівчинці.
"Хочу висловити безмежну подяку лікарям "Охматдиту" за їхню професійну й турботливу допомогу нашій доньці Мірабеллі, яка, на жаль, потрапила в біду - упала з електросамоката й отримала серйозний перелом зі зміщенням. Завдяки вашій оперативності, вмінню і великому серцю, наша дівчинка вже на шляху до одужання", - написала співачка.
Камалія ще звернулася до батьків, діти яких користуються електосамокатами, і порадила нагадати їм правила безпеки.
"Хочу також звернутися до всіх батьків, чиї діти користуються електросамокатами: будьте, будь ласка, надзвичайно уважними! Ці пристрої, хоч і здаються безпечними, можуть нести в собі серйозну загрозу здоров'ю. Закликаю всіх дбати про безпеку своїх дітей, бути уважними і завжди нагадувати їм про обережність", - зазначила Камалія.
Хто така Камалія?
Камалія - українська поп-виконавиця, актриса, модель, автор-виконавець. Заслужена артистка України.
За даними Вікіпедії, кар'єра Камалії як співачки розпочалася 1993 року на фестивалі "Червона Рута". Після цього вона поїхала до Москви, де перемогла в конкурсі "Телешанс".
У 2004 році Камалія була удостоєна звання Заслуженої артистки України. Переможниця конкурсу "Місіс Світу" 2008 року. У 1999 році авторська пісня Камалії "Люблю тебе" - була визнана переможцем фестивалю "Пісня року".
Співачка Камалія - останні новини по темі
Раніше українська співачка Камалія зізналася, що не розповіла дітям про її розлучення з Мохаммадом Захуром. Вона наголосила, що колишній чоловік заборонив їй робити це до повноліття дівчаток.
Також стало відомо, що у розлученої Камалії психологічні проблеми, у зв'язку з якими їй необхідні регулярні консультації з фахівцем. Співачка розкрила причину свого сильного стресу.
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