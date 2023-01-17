Селена Гомес завела новий роман: розкрито особу обранця

Американська акторка і співачка Селена Гомес відома не тільки своєю творчістю, а й скандальними стосунками з канадським співаком Джастіном Бібером. Артисти зустрічалися з 2010 по 2018 рік, і їх роман широко висвітлювався в пресі. З моменту розриву Бібера і Гомес пройшло п'ять років: він встиг одружитися, а вона - завести ще кілька "гучних" любовних зв'язків.
Втім, особисте життя Селени завжди сприймалося шанувальниками, ЗМІ та навіть її близьким оточенням виключно крізь призму бажання насолити Джастіну.
Проте нещодавно видання US Weekly, з посиланням на джерело в близькому оточенні співачки, заявило, що Гомес остаточно вилікувалася від бібероманії, адже її серце і розум тепер цілком і повністю поглинені відносинами з новим бойфрендом.
Обранцем Селени став Ендрю Таггарт - діджей та учасник популярного дуету в жанрі EDM-поп The Chainsmokers. За словами інформатора, кохані повністю захоплені один одним, і не бояться з'являтися разом на публіці.
"Вони не намагаються приховати свій роман, таємно відвідуючи приватні клуби, поводяться невимушено і розслаблено. Селена дуже ніжна з ним, і не може тримати себе в руках. Їм весело разом", - пише таблоїд.
Раніше скандальний 45-річний американський репер Каньє Уест потайки від громадськості знову одружився: обраницею стала дівчина - точна копія Кім Кардашьян.
Також 20-річний співак, переможець проєктів Голос країни і Голос. Діти Роман Сасанчин заявив, що повінчався зі своєю дружиною Іванною. Рік тому у пари народилася донька Елізабет.
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