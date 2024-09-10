Селена Гомес зізналася, що не може мати дітей - що сталося

Зірка важко сприйняла новину про те, що не зможе сама виносити дитину.

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Селена Гомес новини - чому Селена Гомес не може мати дітей / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Американська акторка і співачка Селена Гомес зараз щаслива у стосунках із Бенні Бланко - музикантом і музичним продюсером. Раніше протягом восьми років вона зустрічалася з Джастіном Бібером.

Ймовірно, поява первістка в її колишнього коханого підштовхнула Гомес до відвертості - в інтерв'ю для Vanity Fair артистка вперше зізналася, що не може мати дітей. Ця тема є для неї болючою, і їй знадобилося багато часу, щоб навчитися говорити про це спокійно.

Так Селена розповіла, що можлива вагітність буде величезною небезпекою для її життя та життя гіпотетичного малюка. У зірки безліч проблем зі здоров'ям, які роблять біологічне материнство для неї неможливим.

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"Я ніколи цього не говорила, але, на жаль, я не можу виносити власних дітей. У мене багато медичних проблем, які можуть поставити під загрозу моє життя і життя дитини. Це було те, про що мені довелося деякий час переживати", - розповіла Гомес.

Утім, відмовлятися від материнства повністю знаменитість не планує. Альтернативні способи, на кшталт сурогатного материнства та усиновлення, здаються їй цілком прийнятними. Однак обзаводитися дітьми тим чи іншим шляхом Селена Гомес поки не поспішає.

Хто така Селена Гомес? Селена Гомес - американська співачка, авторка пісень, акторка, продюсерка і підприємиця. Гомес було включено до безлічі престижних рейтингів і списків, таких, як Time 100 - щорічний список найвпливовіших людей у світі у 2020 році та до Forbes 30 Under 30 - щорічний список найуспішніших 30 найуспішніших людей у світі у віці до 30 років у 2016 і 2020 роках, а також Гомес названа "Жінкою Року" 2017 року за версією журналу Billboard. Гомес є однією з найбільш продаваних артистів усіх часів, продавши понад 210 мільйонів синглів у всьому світі. З особистим капіталом у понад 800 мільйонів доларів США Гомес є четвертим найбагатшим артистом у світі, повідомляє Вікіпедія.

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